Steve Hackett in concerto a Bologna

Steve Hackett, storico chitarrista dei Genesis, torna dal vivo con lo spettacolo “Genesis greats. Lamb highlights & solo”. È la tournée che segna il 50esimo anniversario del magnifico “The lamb lies down on Broadway”, iconico album uscito proprio nel novembre del 1974 e di cui verranno riproposti durante il live molti tra i brani di maggior successo.

Il tour toccherà l’Italia tra poco con cinque live. Queste le città e le date:

31 ottobre ROMA (Auditorium Parco della Musica, Sala Santa Cecilia)

1 novembre BOLOGNA (Teatro EuropAuditorium)

2 novembre PADOVA (Gran Teatro Geox)

4 novembre MILANO (Teatro dal Verme)

5 novembre TORINO (Teatro Colosseo)

I biglietti sono in prevendita sul circuito Ticketone.

L’intramontabile chitarra di Steve Hackett ha tessuto il suono di tutti i classici degli anni ‘70 dei Genesis, riportati dal vivo negli ultimi anni con grande successo dallo stesso Hackett e la sua eccezionale band. Sul palco Steve Hackett è infatti accompagnato da musicisti d’eccezione: alle tastiere Roger King (Gary Moore, The Mute Gods); alla batteria, percussioni e voce Craig Blundell (Steven Wilson); al sax, flauto e percussioni Rob Townsend (Bill Bruford); al basso e chitarra Jonas Reingold (The Flower Kings); alla voce Nad Sylvan (Agents of Mercy).