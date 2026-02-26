Stasera il Piccolo Coro dell’Antoniano canta con Laura Pausini a Sanremo

Il Piccolo Coro dell’Antoniano sarà ospite questa sera sul palco del Teatro Ariston nella terza serata della 76a edizione del Festival di Sanremo in diretta su Rai1. Le bimbe e i bimbi dell’Antoniano canteranno insieme alla romagnola Laura Pausini, coconduttrice del festival, “Heal the world”, brano scritto e composto del 1992 da Micheal Jackson, che rappresenta un inno alla pace e alla speranza e all’esigenza di prendersi cura del mondo e costruire un futuro migliore per tutta l’umanità, soprattutto per i bambini, che rappresentano il nostro domani. Per il Piccolo Coro dell’Antoniano è la terza volta sul palco del Festival della canzone italiana, che ha in parte ispirato lo Zecchino d’Oro tanto da valergli l’appellativo di “Sanremo dei Piccoli”. Le due volte precedenti: nel 2017, quando il coro aprì la terza serata dell’edizione condotta da Carlo Conti e Maria De Filippi nell’anno del 60° Zecchino d’Oro, e nel 2018, quando il Piccolo Coro fu invitato da Lo Stato Sociale, insieme a Paolo Rossi, a cantare “Una vita in vacanza” nella serata dei duetti.