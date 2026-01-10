“Starman”: la scintilla di Bowie brilla ancora dieci anni dopo grazie al Collettivo Frontera / VIDEO

Alcune canzoni resistono al tempo perché conservano una scintilla capace di illuminare anche dopo l’addio di chi le ha create. “Starman” appartiene a questa categoria. E oggi, a dieci anni dalla scomparsa di David Bowie, il Collettivo Frontera ha scelto di affidarsi proprio a quella scintilla per ricordarlo nel modo più sincero: non con un tributo formale, ma con un gesto vivo, fragile, a suo modo irripetibile.

Il nuovo video è stato registrato al Teatro degli Atti di Rimini, davanti a un pubblico vero, nell’ambito del programma de “L’Attico. Club Temporaneo”. Una prima volta per il Collettivo, che ha deciso di aprire il proprio cerchio e condividere la sua ritualità musicale con chi era lì, seduto in sala, a respirare lo stesso istante e a trasformarlo in un momento condiviso.

Come da tradizione “Frontera”, la registrazione è avvenuta in una sola take. Nessuna sovraincisione, nessuna correzione, nessuna rete.

Sedici musicisti raccolti attorno a un unico microfono, lasciando che la canzone si manifesti così com’è: imperfetta, pulsante, vera.

È un modo di suonare che non si limita a ricordare Bowie, ma ne abbraccia lo spirito: l’idea che la musica sia un atto di libertà, non un esercizio di perfezione.

“Starman” diventa così un omaggio che non guarda indietro, ma in alto. Un ponte tra Rimini e le stelle, costruito con la semplicità di un gesto condiviso.

16 musicisti con un solo microfono, la musica al centro di tutto.

• Chiara Pari – voce

• Nicoletta Noè – voce

• Riccardo Cardelli – voce

• Houdini Righini – voce

• Giuseppe Bonomo – voce, chitarra elettrica

• Francesco Cardelli – chitarra elettrica

• Lorenzo “Miami” Semprini – chitarra elettrica

• Marco Mantovani – pianoforte

• Stefano Zambardino – fisarmonica

• Massimo Marches – chitarra acustica

• Gianluca Fabbri – chitarra classica

• Massimo Mancini – chitarra acustica

• The Skeleton Crow – bouzouki

• Francesco Pesaresi – basso

• Marco Vannoni – batteria

• Paolo “Pablo” Angelini – percussioni

Produzione

Audio, video e fotografia: Giulio Rosini, Enrico Giannini, Stefano Zamagni, Gianluca Morelli.