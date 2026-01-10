“Starman”: la scintilla di Bowie brilla ancora dieci anni dopo grazie al Collettivo Frontera / VIDEO

Alcune canzoni resistono al tempo perché conservano una scintilla capace di illuminare anche dopo l’addio di chi le ha create. “Starman” appartiene a questa categoria. E oggi, a dieci anni dalla scomparsa di David Bowie, il Collettivo Frontera ha scelto di affidarsi proprio a quella scintilla per ricordarlo nel modo più sincero: non con un tributo formale, ma con un gesto vivo, fragile, a suo modo irripetibile.Il nuovo video è stato registrato al Teatro degli Atti di Rimini, davanti a un pubblico vero, nell’ambito del programma de “L’Attico. Club Temporaneo”. Una prima volta per il Collettivo, che ha deciso di aprire il proprio cerchio e condividere la sua ritualità musicale con chi era lì, seduto in sala, a respirare lo stesso istante e a trasformarlo in un momento condiviso.Come da tradizione “Frontera”, la registrazione è avvenuta in una sola take. Nessuna sovraincisione, nessuna correzione, nessuna rete. Sedici musicisti raccolti attorno a un unico microfono, lasciando che la canzone si manifesti così com’è: imperfetta, pulsante, vera.È un modo di suonare che non si limita a ricordare Bowie, ma ne abbraccia lo spirito: l’idea che la musica sia un atto di libertà, non un esercizio di perfezione.“Starman” diventa così un omaggio che non guarda indietro, ma in alto. Un ponte tra Rimini e le stelle, costruito con la semplicità di un gesto condiviso.16 musicisti con un solo microfono, la musica al centro di tutto. • Chiara Pari – voce • Nicoletta Noè – voce • Riccardo Cardelli – voce • Houdini Righini – voce • Giuseppe Bonomo – voce, chitarra elettrica • Francesco Cardelli – chitarra elettrica • Lorenzo “Miami” Semprini – chitarra elettrica • Marco Mantovani – pianoforte • Stefano Zambardino – fisarmonica • Massimo Marches – chitarra acustica • Gianluca Fabbri – chitarra classica • Massimo Mancini – chitarra acustica • The Skeleton Crow – bouzouki • Francesco Pesaresi – basso • Marco Vannoni – batteria • Paolo “Pablo” Angelini – percussioniProduzioneAudio, video e fotografia: Giulio Rosini, Enrico Giannini, Stefano Zamagni, Gianluca Morelli.