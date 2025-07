Trentadue concerti in 20 giornate di Festival, tutti gratuiti, distribuiti tra Porto Corsini, Marina di Ravenna, Punta Marina Terme e Lido Adriano. Spiagge Soul torna a far vibrare il litorale ravennate in quest’estate 2025 con la sua miscela inconfondibile di suoni, voci e culture dal mondo. Un programma ricco, curato e coinvolgente, capace di unire artisti affermati e nuove proposte, in un abbraccio musicale lungo tutta l’estate. “L’edizione 2025 di Spiagge Soul continua ad offrire un cartellone di grande qualità – ha dichiarato Fabio Sbaraglia, Assessore alle Politiche Culturali e al Turismo del Comune di Ravenna - capace di coniugare tradizione e innovazione, grazie a un lavoro curatoriale attento e sensibile. Spiagge Soul è un evento gratuito, inclusivo e profondamente identitario, che valorizza il nostro litorale e lo trasforma in uno spazio di incontro tra culture, linguaggi e comunità.”

L’edizione di quest’anno, sempre diretta da Francesco Plazzi, si intitola “Amani”, parola swahili che significa pace. Un messaggio semplice e potente, in un tempo in cui guerre, tensioni e disuguaglianze attraversano il pianeta. “Amani è un invito, una preghiera, un desiderio profondo - spiega Plazzi - . Significa scegliere la convivenza, l’ascolto, il rispetto delle differenze. In questo senso, ogni concerto sarà un gesto di pace. Il nostro obiettivo resta offrire un programma fresco, curato e coinvolgente: un festival che faccia ballare, emozionare, sorprendere, e che sia davvero per tutti”.

Una fase di transizione

Quella del 2025 è una fase di passaggio per Spiagge Soul, una transizione verso nuovi sviluppi previsti per il prossimo anno. Nel frattempo il cartellone per quest’anno ci accompagnerà ancora una volta per la seconda metà di luglio e agosto con la buona musica da tutto il mondo, tra appuntamenti storici e nuove collaborazioni artistiche.

Dai suoni del Mississippi all’energia africana

L’inaugurazione è affidata, domenica 20 luglio, a due concerti. Appuntamento al Bagno Kuta di Punta Marina Terme alle 18 con i Funky Lemonade e al BagnOsteria Tarifa di Porto Corsini alle 21.30 con Stefano Barigazzi Trio. Lunedì 21 luglio, alle 21.30 al Kilindi di Marina di Ravenna, si entra nel cuore del festival con gli Honey Island Swamp Band, storica formazione di New Orleans che mescola jazz, blues, southern rock e funk, e che rappresenta una delle presenze simbolo di Spiagge Soul. Il gruppo sarà protagonista anche degli appuntamenti dei New Orleans Lunch – pranzi musicali dal 22 al 24 luglio al Kilindi – che tornano in programma dopo alcune edizioni di pausa. Il 22 luglio alle 22, al BagnOsteria Tarifa di Porto Corsini, spazio ai Lolo, formazione che unisce Mamah Diabate (ngoni), Jabel Kanuteh (kora), Marco Zanotti e Stefano Pilia: un quartetto che intreccia tradizioni dell’Africa Occidentale e sensibilità europee. Il 25 luglio, alle 22 al Finisterre Beach, riflettori su Chris Bergson – chitarrista blues di spicco della scena newyorkese e docente alla Berklee – in duo con Ellis Hooks e supportati da un’affiatata backing band europea. Nella loro musica, energia e nelle loro intonazioni vocali si trovano echi dei leggendari maestri del genere Sam & Dave. Sabato 26 luglio alle 22, in piazza Dora Markus a Marina di Ravenna, arriva Ariane Diakite, artista di origini maliane, siciliana di nascita e romagnola d’adozione, che dall’età di 13 anni calca i palchi con artisti del calibro dei Nomadi, Laura Pausini e Irama. Sarà accompagnata da The Soulful Band. Per il 27 luglio è una vera maratona musicale con cinque appuntamenti, che vedrà protagonisti artisti italiani e internazionali di altissimo livello: un momento centrale dell’intera edizione. Si inizia alle 6 di mattina con il concerto all’alba di Stefano Barigazzi Trio al Finisterre Beach di Marina di Ravenna, per poi proseguire alle 18 con Funkincasa al Bagno Kuta. Alla stessa ora al BagnOsteria Tarifa di Porto Corsini si potrà ascoltare Alberto Visentin. In serata, a Marina di Ravenna doppio appuntamento con Montefeltro Red, alle 20 alla Trattoria le Corti e Sara Zaccarelli & The Soul Train alle 22 in piazza Dora Markus. Il 30 luglio, di nuovo al BagnOsteria Tarifa, tocca a Kalifa Kone, griot e polistrumentista capace di fondere strumenti tradizionali africani con la ricerca sonora contemporanea.

Concerto all’alba, ritmi gnawa e suggestioni sudamericane