Skunk Anansie in concerto a “Sogliano Sonica” il 22 luglio

Skunk Anansie in concerto il 22 luglio 2026 a Sogliano Sonica per la quinta edizione del Festival. La prevendita parte giovedì 18 dicembre alle 11 su VivaTicket, Ticketmaster e TicketOne. Gli Skunk Anansie, iconica band britannica nata nel 1994, rappresentano un punto di riferimento unico nella scena musicale internazionale. Con un sound che fonde rock alternativo, punk, funk e influenze elettroniche, il gruppo guidato dalla carismatica Skin (Deborah Anne Dyer) ha conquistato un pubblico globale grazie a un’energia travolgente e testi profondi, spesso incentrati su temi sociali e politici, e arrivando a vendere oltre 5 milioni di copie in tutti il mondo.