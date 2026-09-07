Singolo, video e tour in 15 date il Liga è tornato! Biglietti per Bologna e Pesaro

Da oggi, lunedì 7 settembre, è online il video di “QUALCOSA PER TE” (Warner Music Italy), il nuovo singolo di LUCIANO LIGABUE.

Prodotto da Overtake Production e diretto da Francesca Silvestri, il videoclip porta sullo schermo l’essenza stessa della nuova canzone di Luciano Ligabue, trasformandola in una presenza viva che attraversa le vite e le fragilità delle persone. Una figura che arriva nei momenti più intimi e difficili, capace di accompagnare, accogliere e offrire conforto. La regia costruisce un racconto delicato e profondamente umano, in cui la musica prende corpo e diventa presenza: qualcosa che ci raggiunge quando ne abbiamo più bisogno, ricordandoci il potere che una canzone può avere nella vita di chi la ascolta.

Il video è stato girato all’aeroporto di Roma Fiumicino, grazie alla collaborazione con Aeroporti di Roma (ADR), società del Gruppo Mundys.

“QUALCOSA PER TE”, scritto dallo stesso Ligabue e prodotto da Federico Nardelli e Fabrizio Barbacci, è uscito a tre anni dall’ultimo album di inediti “Dedicato a noi” e accompagna i titoli di coda di “Luciano, prima di tutto”, il documentario diretto da Paolo Bonfadini, una produzione Sky realizzata da Sky Content Factory, disponibile on demand e in streaming su Now.

Cresce l’attesa per il gran finale del tour con 15 appuntamenti unici in 15 città, che non prevederanno repliche per rendere ogni “notte” speciale e irripetibile; una grande festa che partirà il 22 settembre dall’Arena di Verona e che si concluderà il 24 ottobre all’Unipol Dome, ultima data live di Ligabue per il 2026.

Ad accompagnare Luciano Ligabue ci saranno tutti i chitarristi che hanno suonato con lui nel corso della sua carriera, Fede Poggipollini (chitarra), Max Cottafavi (chitarra), Mel Previte (chitarra) e Niccolò Bossini (chitarra), insieme a Luciano Luisi (tastiere), Davide Pezzin (basso) e Lenny Ligabue (batteria).

Di seguito il calendario completo del tour, prodotto e organizzato da Friends&Partners e Zoo Aperto:

12 settembre – JESOLO (Venezia) – Palazzo del Turismo (DATA ZERO)

22 settembre – VERONA – Arena di Verona

25 settembre – PADOVA – Kioene Arena

27 settembre – BERGAMO – ChorusLife Arena

29 settembre – GENOVA – Pala Teknoship

1 ottobre – LIVORNO – Modigliani Forum

3 ottobre – PESARO – Vitrifrigo Arena

6 ottobre – FIRENZE – Nelson Mandela Forum

8 ottobre – MANTOVA – PalaUnical

10 ottobre – BOLOGNA – Unipol Arena

14 ottobre – MESSINA – Pala Rescifina

16 ottobre – EBOLI – PalaSele

18 ottobre – BARI – Palaflorio

20 ottobre – ANCONA – Pala Prometeo

24 ottobre – MILANO – Unipol Dome

I biglietti sono disponibili su Ticketone e punti vendita abituali.

Per info: friendsandpartners.it / ligabue.com/barmario