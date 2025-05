Senhit all’Eurovision “ambasciatrice” di San Marino alla finale

Senhit torna all’Eurovision song contest 2025, questa volta come ambassador di San Marino e spokesperson per la finale di sabato 17 maggio. L’edizione di quest’anno si tiene a Basilea e vedrà ancora una volta protagonista l’artista che ha rappresentato San Marino nelle edizioni precedenti del 2011 e del 2021.

Contemporaneamente, prosegue il suo format originale “Under the umbrella”, in cui Senhit intervista i protagonisti dell’Eurovision. La notte del 15 maggio, l’artista sarà invece ospite speciale dell’EuroClub, dove si esibirà con un set esclusivo che includerà brani del suo repertorio e cover di celebri canzoni eurovisive.

Senhit, bolognese, vanta performance in tutto il mondo, tra cui due partecipazioni all’Eurovision Song Contest nel 2011 e nel 2021, oltre che all’Eurovision Home Concerts del 2020, e collaborazioni con artisti del calibro di Benny Benassi, Flo Rida, Steve Aoki e Tory Lanez. Con il brano “Adrenalina”, portato sul palco dell’Eurovision 2021 insieme a Flo Rida e con la direzione artistica di Luca Tommassini, in rappresentanza di San Marino, Senhit ha conquistato non solo la serata finale ma il pubblico internazionale.