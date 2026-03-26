Sara e Matilde Montanari tra i finalisti di “The voice generations” su RaiUno

La forlivese Matilde Montanari, voce del gruppo forlivese-faentino Santa Balera con cui si è esibita al Festival di Sanremo 2024, canterà tra i finalisti della puntata conclusiva di “The voice generations” condotta da Antonella Clerici, in onda venerdì 27 alle 21.30 su RaiUno, insieme alla zia Sara Montanari. I Santa Balera sono l’orchestra della “Generazione Z” del liscio promossa da Giordano Sangiorgi del Mei di Faenza, e hanno vinto il Pavone d’Oro nel 2024 al teatro Masini di Faenza. Dopo l’esibizione in tv Matilde Montanari, insieme ai suoi musicisti (una parte dei quali fanno parte della band dei Jam Republic, vincitori di Faenza rock nel 2022), partirà in tour con l’agenzia Materiali Musicali grazie alla vittoria di un bando del Nuovo Imaie che li porterà in tutta Italia. Tra le prossime tappe significative da segnare la presenza a “Eufonica” a Bologna Fiere a maggio e a ottobre sul palco centrale del Mei di Faenza.