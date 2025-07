Santa Sofia, domani Manu Chao in concerto in mezzo alla natura, biglietti esauriti

SANTA SOFIA. Un ritorno “ultra acustico” quello di Manu Chao in Romagna. “Ultra Acústic” infatti è il titolo del tour che lo porta in giro per l’Italia nel cuore dell’estate, e che domani sarà anche a cielo aperto: venerdì 1 agosto, all’interno del Parco Fluviale di Santa Sofia , in provincia di Forlì-Cesena, lungo le sponde del fiume Bidente. Si tratta dell’unico concerto in regione dell’artista per questa estate, ed è già tutto esaurito.

Manu Chao è considerato da sempre uno degli artisti più liberi, non conformi alle regole del mercato, e allo stesso tempo autentico punto di riferimento del panorama musicale internazionale. Con i Mano Negra prima e da solista poi ha scritto pietre miliari della musica rock, folk e alternative e ha ispirato milioni di musicisti in tutto il globo, non ultimo il giovane e talentuoso Alfa, con cui ha realizzato il singolo “A me mi piace” che è a tutti gli effetti una hit dell’estate in Italia ed è entrata nelle classifiche dei singoli più ascoltati in Francia, Spagna, Belgio, Svizzera e Austria.

Nel corso degli anni, è stato protagonista in Italia di concerti memorabili, in grado di richiamare migliaia di persone che con lui condividono la musica e gli ideali.

Come in occasione dei concerti a Santa Sofia delle scorse edizioni del festival, anche questo spettacolo si terrà in orario speciale: l’area concerto apre alle 16, ed è raggiungibile percorrendo un sentiero lungo il fiume Bidente; dalle 17, si esibiranno in apertura l’artista italo palestinese TÄRA e il polistrumentista argentino Lucky Salvadori, e alle 19.30 salirà sul palco Manu Chao. I biglietti sono esauriti. L’evento si svolge con il patrocinio e il sostegno del Comune di Santa Sofia.

Il programma della tredicesima edizione di acieloaperto proseguirà poi con Ivreatronic (14 agosto), Joan Thiele (23 agosto), okgiorgio (24 agosto), Franz Ferdinand (29 agosto), Lucio Corsi (30 agosto, sold out).