Santa Balera in concerto il 4 marzo a Cattolica

Riparte dopo la pausa invernale, il tour dei giovani ambasciatori del liscio romagnolo, i Santa Balera, l’orchestra della Gen Z del Lisico, che con il loro nuovo EP stanno portando il giovane liscio romagnolo della Generazione Z sui palcoscenici internazionali e in tutta Italia. Dopo un’estate ricca di appuntamenti, la band è pronta a calcare tre palchi importanti con il supporto dellìATER Fondazione Emilia – Romagna: il 4 marzo al Salone Snaporaz di Cattolica, il 5 aprile al Teatro Comunale di Bibbiano e il 9 maggio all’apertura de La Musica nelle Aie a Castel Raniero.

Il primo EP della band, che ha riscosso un grande successo, contiene cinque brani: i pezzi originali “Santa Balera”, “Terra mia” e “Weekend dance”, oltre a due cover del Maestro Secondo Casadei, “Dada” e “Verso Casa Mia” portate al successo anche dal grande Raoul. Il tour, nel 2024 con oltre 50 date e 30 mila presenze, ha riscosso standing ovation e successo unanimi, come quella a Savignano sul Rubicone durante la Festa del Primo Maggio, la prima in assoluto, fino all’ultima al Grand Hotel di Rimini a dicembre di fronte a un pubblico internazionale che e’ rimasto sbalordito e ha già toccato circa 50 tappe in tutta Italia.