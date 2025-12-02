Sanremo, Laura Pausini in lizza per la co-conduzione del festival con Carlo Conti

ROMA. Dopo l’uscita dell’elenco dei vip c’è ancora molta attesa per sapere chi affiancherà Carlo Conti nella conduzione della serata. Sui siti specializzati si fa strada sempre più l’ipotesi di Laura Pausini. La cantante di Solarolo viene data come quasi certa per le cinque serate, dal 24 al 28 febbraio. Oltre alla co-conduzione Laura si impegnerebbe a interventi musicali in ognuna delle serate. Gli altri nomi che circolano, come ipotesi di ulteriore appoggio, sono quelli di Clara e di Loredana Berté. In alternativa resta in piedi l’ipotesi di una conduzione tutta “toscana” con Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni.