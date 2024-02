San Marino. I Megara vanno all’Eurovision Song Contest. Bertè seconda

SAN MARINO. Sarà il gruppo spagnolo dei Megara a rappresentare San Marino all'Eurovisione song contest in programma in Svezia a Malmö dal 7 all'11 maggio. A deciderlo la serata terminata da poco che ha visto salire sul palco i 17 artisti della finale di “Una voce per San Marino” (tra cui Loredana Bertè giunta seconda, Marcella Bella e i Jalisse). L'anno scorso era toccato ai Piqued Jacks (ieri ritornati sul Titano come ospiti) e l'anno prima ad Achille Lauro. L'evento è stato presentato da Fabrizio Biggio e Melissa Greta Marchetto. Tra gli ospiti anche Riccardo Cocciante che ha cantato alcuni dei suoi più famosi brani, da “Bella senz'anima” a “Margherita”, il Coro dell'Antoniano, Filippo Graziani (figlio dell'indimenticato Ivan Graziani), il giornalista Fabrizio Maffei che ha ricordato l'impegno nel calcio della nazionale sammarinese. In platea, tra gli altri, Al Bano che in questi giorni è stato insignito dell'Onorificenza di Sant'Agata per la sua attività in favore della Repubblica, Fausto Leali e Massimo Boldi che ha annunciato insieme al segretario di Stato Federico Pedini Amati la realizzazione di un film sul Titano.

A decidere la canzone vincitrice la giuria presieduta da Celso Valli e composta da Anna Bischi, Clarissa Martinelli, John Vignola e Steve Lyon. Durante la trasmissione non sono mancati problemi di coordinamento fra i conduttori e la regia, come quando sono stati annunciati i vincitori dei premi speciali che invece non erano stati chiamati. E Biggio, buttandola sul ridere, non ha mancato di sottolineare la cosa. Comunque. Premio miglior look ai Jalisse, premio della critica a Loredana Bertè, premio brano più radiofonico ai La Rua, premio Ludovico Di Meo ai Megara.

La classifica:

1 Megara

2 Loredana Bertè

3 La Rua

4 Aimie Atkinson

5 Booom!

6 Marcella Bella

7 Dana Gillespie

8 XGiove

9 Mate

10 Jalisse

11 Masala & Foresta

12 Daudia

13 Aaron Sibley

14 Wlady feat. Corona, Ice MC

15 Kida

16 Dez

17 Pago