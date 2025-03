Samuele Bersani sul palco di Milano: “Ho avuto un tumore ai polmoni”

Samuele Bersani è tornato in concerto a Milano per recuperare una delle date cancellate a novembre per problemi di salute. Davanti al pubblico del Teatro degli Arcimboldi, il cantautore cattolichino ha rotto il silenzio sulla malattia che lo ha colpito: “Ho avuto un tumore ai polmoni, al primo stadio. Preso in tempo non ho dovuto fare né chemio né radioterapia. Però ho dovuto togliere un lobo polmonare. Per uno che fa il mio mestiere capirete bene che non è il massimo. Pensate che ho detto a un mio amico di questa malattia e di quanto fosse importante averla presa in tempo, ma lui era titubante. Pensavo avesse paura degli esami o degli aghi. Questo amico era spaventato dalla cifra che avrebbe speso”.

“Sono molto riservato - ha aggiunto - e siccome non ho fatto interviste con nessuno su questo argomento, ho preferito aspettare che arrivassero i concerti per raccontarlo direttamente. Così anche da essere un po’ d’aiuto a quelli che o vivono un periodo analogo o hanno paura di farsi un esame di prevenzione.