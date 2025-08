Sabato 9 agosto al Cocoricò torna Galactica, il festival della hard techno

Il Cocoricò, tempio della musica elettronica, accoglie il ritorno per la stagione 2025 del Festival galactica, atteso sabato 9 agosto con una maratona sonora dedicata alla scena hard techno mondiale.

Ben 22 artisti per 3 stage: l’iconica Piramide, T-Room in collaborazione con Code di Fabrik Madrid e Titilla Jäger Garden in collaborazione con Outcast Torino. Una line-up stellare che fonde le radici del movimento con le sue evoluzioni più radicali.

Protagonisti della giornata saranno alcuni dei nomi più innovativi del panorama techno globale. Da I Hate Models, artista iconico noto per le sue performance emotive e intense che mescolano brutalismo sonoro e romanticismo dark, a Ellen Allien, pioniera della scena berlinese, simbolo di avanguardia e sperimentazione sonora. L’energia selvaggia di Fatima Hajji, regina della techno iberica, si alternerà con la furia industriale di DYEN, tra i nomi più esplosivi della nuova generazione. Il suono ipnotico e rituale di artisti come Paolo Ferrara e di Ankkh, portavoce dell’universo HEX, si unirà alla classe di Luca Agnelli, esponente di spicco della techno italiana.

6EJOU (live), rivelazione della scena underground e DVS1, leggenda della techno americana con una selezione impeccabile e una tecnica cristallina, arricchiscono ulteriormente la programmazione. Dalla Spagna arriveranno Nuke e Cesar Almena, portabandiera del leggendario club Fabrik di Madrid, insieme ad Arseno, nuova promessa dal suono crudo e potente.

A completare la line-up, un’accurata selezione di talenti della scena europea e italiana come Brasi, Data Memory Access, GNMR (in b2b con Sohrab), Munir Nadir (in b2b con Alex Dima), Hiraku e Matthias, pronti ad accendere il dancefloor.

Da non perdere anche l’arrivo di Technobus, progetto mobile che ha rivoluzionato il rave urbano e che approda al Cocoricò con tutta la sua carica visiva e sonora.