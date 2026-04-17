Romeo Castellucci debutta alla Scala con l’opera lirica “Péléas et Mélisande” di Claude Debussy

Andrà in scena alla Scala di Milano mercoledì 22 aprile alle 20:00 l’opera lirica Péléas et Mélisande, di Claude Debussy, diretta da Romeo Castellucci, artista cesenate pluripremiato, fondatore della nota compagnia teatrale Socìetas Raffaello Sanzio, alla sua prima regia scaligera. Si tratta di un’opera che Debussy trasse dal dramma simbolista di Maurice Maeterlink, considerata tra i massimi esiti del teatro musicale d’ogni tempo. Alla direzione d’orchestra sarà Maxime Pascal, tra i più coinvolgenti direttori francesi di oggi.

Collabora col regista anche il giovane videoartista cesenate Pier Paolo Zimmermann.

L’opera replicherà il 30 aprile e il 3, 6 e il 9 maggio alle 20:00, con una pomeridiana domenica 26 alle 14:30. È anche possibile noleggiare la diretta streaming della replica del 30 aprile (on demand fino al 7 maggio) al costo di euro 9.90 registrandosi sul sito della Scala (https://www.teatroallascala.org/it/stagione/2025-2026/opera/pelleas-et-melisande.html).

Castellucci – oltre alla produzione di teatro con la sua compagnia – ha diretto dal 2014 opere liriche ai Festival di Salisburgo e Aix-En-Provence, a La Monnaie di Bruxelles, alla Staatsoper di Berlino e alla Dutch National Opera di Amsterdam. Sono del 2025 Stabat Mater di Pergolesi e Scelsi (allestito anche al Teatro dell’Opera di Roma nello scorso ottobre) e il riallestimento di Matthäus-Passion di Bach al Maggio fiorentino in dicembre). Firmerà al prossimo Festival di Salisburgo la regia di St. François d’Assise di Messiaen.

La sua Salomé di Strauss ha ricevuto nel 2018 tre Opernwelt, gli “Oscar” della lirica europea. Insignito del titolo di Officiers des Arts della Repubblica Francese e membro dell’Académie Royale de Belgique, ha ricevuto, tra gli altri: il Leone d’oro alla Biennale di Venezia e 2 Golden Mask in Russia, oltre alla Medaglia Teresiana all’Università di Pavia.