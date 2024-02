“Romagna mia” a Sanremo premiata dall’Auditel: uno spettacolo per 13,5 milioni di spettatori

Secondo i dati Auditel, durante l’esibizione di Mirko Casadei insieme ai Santa Balera erano sintonizzati 13.434.000 spettatori con il 57.64% di share. Un successo premiato dai numeri, quello dell’esibizione al teatro Ariston di Sanremo.

Il sindaco di Ravenna: “Grazie Amadeus”

“Grazie ad Amadeus, ai Santa Balera e a Mirko Casadei per aver portato a Sanremo ‘Romagna mia’, il capolavoro di Secondo Casadei, ricordando come la canzone manifesto dei romagnoli sia diventata anche il simbolo della solidarietà e del coraggio nell’affrontare le conseguenze dell’ultima tragica alluvione in Emilia Romagna. Amadeus ha sentito forte il richiamo delle radici e dei suoi natali ravennati. Per noi è stato un momento emozionante”. Lo ha dichiarato il sindaco e presidente della provincia di Ravenna Michele de Pascale, che alla vigilia della serata aveva scritto una lettera aperta al direttore artistico affinché, durante la kermesse, tenesse alta l’attenzione verso le realtà alluvionate ancora in pesante difficoltà.

“Dal palco - aggiunge de Pascale - è stato rilanciato un importante appello a garantire gli aiuti alle popolazioni, che da quasi dieci mesi aspettano i ristori. Un messaggio fortissimo di fronte a tutta l’Italia, e che speriamo sia uno sprone per tutti ad accelerare.”