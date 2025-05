“Romagna in fiore”, un successo i concerti dei Patagarri, Quintorigo e De Leo: tutte le foto

Sono stati due giorni di grande musica per il festival “Romagna in fiore” , la rassegna ecosostenibile e diffusa di Ravenna Festival che ha ospitato sabato 17 maggio “I Patagarri” nella Foresta di Montebello a Modigliana e i Quintorigo con John De Leo, applauditi domenica 18 maggio a Mercato Saraceno, all’Azienda Agricola Clorofilla, nella frazione di Colonnata, dove hanno celebrato un quarto di secolo di “Rospo”, il loro celebre album. La data romagnola dei Patagarri ha invece dato il via alla prima tappa del loro tour “L’ultima ruota del Caravan Tour estate 2025”.