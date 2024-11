“Romagna in fiore”: il docufilm sui concerti della ripartenza domenica 24 novembre al Teatro Alighieri di Ravenna VIDEO

Un docufilm per celebrare “Romagna in fiore”, la riuscitissima rassegna di concerti che ha dato un segnale forte della voglia di ripartire dopo l’alluvione del maggio 2023.

Domenica 24 novembre alle 18 al Teatro Alighieri di Ravenna, il docufilm di Dario Tognocchi e Gerardo Lamattina dedicato a Romagna in fiore sarà proiettato in presenza dei tanti amici che hanno reso possibile quegli straordinari appuntamenti da Faenza a Riolo Terme, da Brisighella e Modigliana a Tredozio, Galeata, Conselice, Sarsina fino alla località La Torraccia della cooperativa C.A.B. TER.RA.

In circa 45 minuti, il docufilm raccoglie testimonianze di artisti, staff, volontari, spettatori in un racconto collettivo dove la memoria del dramma si intreccia all’amore per questa terra e le sue genti; una riflessione a più voci sulla possibilità di trovare un nuovo equilibrio fra uomo e natura, anche nello spettacolo dal vivo.

La proiezione sul grande schermo del Teatro Alighieri è aperta a tutti, fino a esaurimento posti disponibili.

“In 34mila, dalla Romagna ma non solo, ci siamo messi in cammino - sottolineano gli organizzatori in una nota - abbiamo contemplato i paesaggi e ne abbiamo scoperto (o riscoperto) la storia. Ci siamo messi all’ascolto – del territorio, ma anche delle musiche e dei racconti; magari abbiamo cantato e ballato. Abbiamo condiviso un’esperienza speciale. E domenica 24 novembre, Ravenna Festival e Trail Romagna, partner organizzativo del progetto, ci invitano a rivivere l’emozione di Romagna in fiore.