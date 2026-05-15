Romagna in Fiore: cambiano la data di Eugenio Finardi a Brisighella e l’orario di Irene Gandi a Forlì

Il terzo fine settimana di Romagna in fiore modifica la programmazione e si trasforma in una lunga domenica di musica immersi nel verde: in considerazione delle previsioni meteo avverse per sabato 16 maggio, che potrebbero pregiudicare la buona riuscita del concerto di Eugenio Finardi presso il rifugio e centro visite Ca’ Carnè di Brisighella, l’evento – già raggiunta la massima capienza – è stato riprogrammato per domenica 17 maggio alle 12, quando si potrà godere al meglio di quello che è uno degli angoli più suggestivi della collina romagnola, nel cuore del Parco della Vena del Gesso Romagnola riconosciuto Patrimonio Unesco. L’appuntamento già in programma la domenica pomeriggio – il concerto di Irene Grandi nel Parco Urbano di Forlì – è invece posticipato alle 17.