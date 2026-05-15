Romagna in Fiore: cambiano la data di Eugenio Finardi a Brisighella e l’orario di Irene Gandi a Forlì

Spettacoli
  • 15 maggio 2026
Eugenio Finardi si esibirà domenica 17 maggio alle 12
Eugenio Finardi si esibirà domenica 17 maggio alle 12

Il terzo fine settimana di Romagna in fiore modifica la programmazione e si trasforma in una lunga domenica di musica immersi nel verde: in considerazione delle previsioni meteo avverse per sabato 16 maggio, che potrebbero pregiudicare la buona riuscita del concerto di Eugenio Finardi presso il rifugio e centro visite Ca’ Carnè di Brisighella, l’evento – già raggiunta la massima capienza – è stato riprogrammato per domenica 17 maggio alle 12, quando si potrà godere al meglio di quello che è uno degli angoli più suggestivi della collina romagnola, nel cuore del Parco della Vena del Gesso Romagnola riconosciuto Patrimonio Unesco. L’appuntamento già in programma la domenica pomeriggio – il concerto di Irene Grandi nel Parco Urbano di Forlì – è invece posticipato alle 17.

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