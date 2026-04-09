Romagna in Fiore 2026, biglietti gratis per under 25: ecco come aderire alla promozione di Romagna Iniziative

Nel suo trentennale, Romagna Iniziative sceglie di festeggiare anche con una collaborazione con Ravenna Festival per donare a 300 giovani under 25 due biglietti omaggio a testa, a scelta fra gli spettacoli di Romagna in fiore nel territorio di Forlì-Cesena: il Canzoniere Grecanico Salentino nella foresta di Montebello a Modigliana (3 maggio), Enzo Avitabile nel Parco fluviale di Santa Sofia (10 maggio), Irene Grandi al Parco Urbano Franco Agosto di Forlì (17 maggio) e il cantautore brasiliano Zé Ibarra nei giardini della Rocca di Bertinoro (24 maggio).
Il Consorzio che riunisce tredici importanti realtà imprenditoriali del nostro territorio lo fa in coerenza con la propria missione di valorizzare le attività sportive e culturali quali strumenti di crescita, partecipazione e inclusione in particolare per le nuove generazioni. Romagna Iniziative si prepara così a regalare a centinaia di giovani l’esperienza di Romagna in fiore: i quattro concerti fra cui scegliere appartengono infatti alla speciale rassegna green di Ravenna Festival che nei fine settimana dall’1 al 24 maggio propone concerti pomeridiani alle 16 in spazi all’aperto della Romagna, raggiungibili solo a piedi o in bicicletta.
RINIZIATIVE01 è il codice coupon che potrà essere utilizzato dalle 10 di venerdì 10 aprile nei link di vendita degli spettacoli per aggiudicarsi i biglietti omaggio, fino a esaurimento disponibilità.