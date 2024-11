Rockin’ 1000 in Germania per i 35 anni dalla caduta del Muro di Berlino

The Biggest Rock Band on Earth, il progetto musicale che nel 2015 ha fatto il giro del mondo grazie a un video-tributo dedicato ai Foo Fighters, sabato 9 novembre 2024 partecipa alle celebrazioni del 35° Anniversario della Caduta del Muro di Berlino con un grande evento organizzato da Kulturprojekte Berlin.

35 anni fa, persone coraggiose abbatterono il Muro di Berlino e, poco dopo, la dittatura della SED. La caduta del Muro pose fine alla divisione della Germania, che durava da decenni, e aprì la strada al superamento pacifico della dittatura comunista nella DDR. Il coraggio dei tedeschi dell’Est nel ribellarsi contro la dittatura della SED e la gioia senza confini per l’apertura del Muro commossero persone in tutto il mondo. Berlino celebra questo anniversario ogni cinque anni, come un giorno di gioia, riflessione e unità.

L’8 e il 9 novembre, un’installazione a cielo aperto lunga quattro chilometri, lungo l’ex percorso del Muro nel centro città, commemorerà il 35º anniversario della Rivoluzione Pacifica e della caduta del Muro, collegando le istanze del 1989/90 con i desideri e le speranze di libertà e democrazia dei nostri giorni. L’installazione è accessibile gratuitamente e invita i visitatori a esplorare e riflettere.

Il momento culminante della serata del 9 novembre sarà il Festival della Libertà con la Band for Freedom - powered by Rockin’1000, in cui centinaia di musicisti si uniranno per creare un’esperienza che supera le divisioni. Berlino celebra quello che è forse l’evento più importante della storia recente della città, non in silenzio come scomparve il muro che divideva, ma cantando e risuonando come la gioia travolgente delle persone che si unirono spontaneamente nel 1989.

La band for freedom Powered by Rockin’1000 è uno spettacolo inedito che riunisce centinaia di musicisti, tra dilettanti e professionisti, per una performance lungo le strade del Muro, 4 km tra Alexanderufer e Zimmerstraße. L’esibizione vedrà coinvolti quasi 1000 elementi suddivisi in 5 sezioni strumentali, tra batterie, chitarre, bassi, tastiere e voci, con un repertorio di 8 brani strettamente legate ai temi della riunificazione tedesca e della libertà. L’evento verrà registrato e trasmesso in diretta su rbb TV e sarà disponibile per 7 giorni su ARD Mediathek.

“È un onore accogliere questo invito così significativo, che incarna il messaggio di fratellanza e unità, da sempre messaggio alla base di Rockin’1000. Sono trascorsi 35 anni dalla Caduta del Muro di Berlino, un evento storico che ha segnato una nuova era, ponendo fine alla Guerra Fredda e diventando il simbolo universale della liberazioneper il mondo intero.” - dichiara Fabio Zaffagnini, Fondatore di Rockin’1000, che conclude: “Rockin’1000 torna in Germania per la seconda volta, portando con sé la stessa energia travolgente che ha infiammato la Commerzbank Arena di Francoforte nel 2019, di fronte a uno stadio sold out. Questa volta, il nostro palco sarà la città di Berlino, le sue strade. Saremo lì con circa 1000 musicisti, per rendere omaggio alla libertà attraverso la forza della Musica”.