Roberto Benigni e Nicoletta Braschi, “amore a eterna vista”: il primo settembre 2021 la dichiarazione d’amore a Venezia VIDEO

Roberto Benigni (Castiglion Fiorentino, 1952) non ha bisogno di presentazioni, la sua fama è riconosciuta in tutto il mondo ed è diventato simbolo di un’eccellenza italiana. Attore, cantante, sceneggiatore, regista: ha iniziato la sua ascesa nel mondo dello spettacolo negli anni 70, una ascesa che non si è più fermata. La sua vita e la sua carriera hanno un chiaro anno di svolta: nel 1983 incontrò e si innamorò a “eterna vista” di sua moglie, la cesenate Nicoletta Braschi. Il 26 dicembre 1991 celebrarono, in segreto e con pochi amici intimi, le nozze nel convento Corpus Domini di Cesena. Nello stesso anno uscì in tutte le sale cinematografiche il film “Johnny Stecchino”, girato parzialmente a Cesena, che in particolare fece da sfondo alle scene che raffigurano la quotidiana routine del protagonista Dante e la scuola dei ragazzi che trasporta con il suo autobus, fino ad arrivare nel maestoso Grand Hotel di Rimini. Il primo marzo 1992, il rapporto tra Roberto Benigni e la città di Cesena si consolida con l'assegnazione della cittadinanza onoraria in occasione di un evento al teatro Bonci.

La dichiarazione d’amore del primo settembre 2021

Sebbene il matrimonio fosse destinato a pochi intimi, l’amore tra Nicoletta e Roberto non era fatto per rimanere segreto, come ci ricordano le numerose dichiarazioni d’amore pubbliche rivolte alla moglie in occasioni speciali. Tra le più famose c’è senza dubbio quella del primo settembre 2021, in occasione della Mostra del Cinema di Venezia: quel giorno Benigni ritirò il Leone d’oro alla carriera e lo dedicò alla moglie, perché, disse, era grazie a lei se aveva “preso il volo”. E nel ritirare il premio, si produsse in una appassionata dichiarazione d'amore che da anni spopola sul web.

Legatissimo anche a Cesenatico e a Sorrivoli (gioiello delle colline cesenati dove la coppia ha avuto a lungo una casa), Benigni ha fatto dell’amore per sua moglie un tratto distintivo del suo lavoro, e dal 1988 in poi Nicoletta ha avuto una parte in ogni pellicola, compresa “La vita è bella”, film che vinse ben tre premi Oscar. Grazie alla sua presenza, una parte di Cesena vive in ogni film di Benigni.

Musa ispiratrice

Musa ispiratrice per il lavoro del marito, Nicoletta Braschi nasce a Cesena nel 1960, da Guido Braschi (allora direttore della Confartigianato) e Paola De Giovanni. Passa l’infanzia e l’adolescenza nella sua città natale e a 20 anni si trasferisce a Roma per poi debuttare in teatro. In un fortunatissimo sodalizio artistico con Roberto Benigni, Nicoletta ha intrapreso una florida carriera nel cinema, raggiungendo l’apice del suo successo con un capolavoro da tre Oscar come “La vita è bella”. Oggi l’attrice abita a Roma con il marito, ma in un’intervista rilasciata a Teleromagna nel 2011 in occasione di “piazze di cinema” ha ribadito che a Cesena si sente sempre a casa e che ci torna ogni volta che può, orgogliosa da sempre della sua città.