Rinviato lo spettacolo “R.osa” con Claudia A. Marsicano al Bonci

  • 03 marzo 2026
Claudia A. Marsicano in “R.osa” FOTO Laila Pozzo

CESENA. Per motivi di salute della performer Claudia A. Marsicano, lo spettacolo “R.osa” della coreografa Silvia Gribaudi, in programma il 3 e 4 marzo al Teatro Bonci, è posticipato a martedì 24 marzo (ore 20.30). I biglietti acquistati e le prenotazioni effettuate restano validi per la nuova data. La biglietteria è a disposizione per informazioni (0547 355959, info@teatrobonci.it). Il laboratorio Over60 condotto dalla coreografa si terrà regolarmente nei pomeriggi del 3 e 4 marzo, come da programma.

