Rinviato il concerto di Galliano a Imola

IMLA. A causa di un’improvvisa indisposizione dell’artista, il concerto di Richard Galliano, inizialmente in programma martedì 3 febbraio 2026 a Imola al teatro Ebe Stignani, è rinviato a martedì 21 aprile 2026, con inizio alle ore 21.00, sempre nella stessa sede. I biglietti già acquistati rimarranno validi per la nuova data. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici ERF – Emilia Romagna Festival: via email: info@erfestival.org o telefonicamente al 0542 25747 (dal lunedì al venerdì, ore 9.00–13.00 e 14.30–18.30).