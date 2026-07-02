Rimini, torna “La terrazza della Dolce Vita” dal 31 luglio al 10 agosto

Stefano Zecchi, Vincenzo Schettini, Luca Barbareschi, Alan Friedman, Rula Jebreal, Matteo Cambi e Rosa Chemical sono solo alcuni dei 40 ospiti che nel corso di 11 serate parteciperanno a “La terrazza della Dolce vita” i salotti culturali ideati e presentati da Simona Ventura e Giovanni Terzi al Grand Hotel di Rimini. Dal 31 luglio al 10 agosto, i due (alle 18.30, ingresso libero) incontreranno personaggi del mondo della cultura, del cinema, della politica, della musica, dello sport e dell’attualità. Il fil rouge degli incontri di quest’anno è “Legami di cuore-L’amore tra generazioni” e l’evento è promosso da Apt Servizi Emilia Romagna, Visit Romagna e Comune di Rimini.

“Da sette anni l’estate riminese offre a vacanzieri e residenti un prestigioso ed originale appuntamento - evidenzia l’assessora regionale al Turismo Roberta Frisoni - capace di contemplare temi di attualità, riflessioni politiche, citazioni ‘pop’ e momenti di leggerezza, sapientemente alternati con intelligenza ed ironia da Simona Ventura e Giovanni Terzi”. Il parterre di questa edizione, aggiunge, “è ancora una volta capace di intercettare gusti, curiosità e interessi delle persone di ogni età e cultura, con un tema che coinvolge tutti da molto vicino. E a dare un tocco unico a questo evento, un simbolo della nostra ospitalità più bella, il Grand Hotel di Rimini, scenografico palcoscenico degli incontri, ospitati ogni sera nel suo elegante giardino”.

Assieme alla ‘Terrazza’ tornano anche le mostre: quella di quest’anno è dedicata al tre volte premio Oscar Dante Ferretti, applaudito scenografo. L’inaugurazione è l’1 agosto, alle 18, alla presenza dello stesso Ferretti, negli spazi del Grand Hotel di Rimini (aperta fino al 30 agosto). E ancora bissa pure il format che celebra l’arte della danza con la partecipazione dei maestri di ballo Graziano Di Prima e Giada Lini, nota al grande pubblico per le sue performance a ‘Ballando con le stelle’. Oltre alle loro esibizioni, offriranno al pubblico la possibilità di partecipare a lezioni di ballo gratuite. Infine un evento speciale, il concerto dell’Orchestra Fondazione Luciano Pavarotti, una realtà musicale nata per diffondere l’eredità artistica e umana del tenore modenese.