Rimini, torna “La Terrazza della Dolce Vita”: 40 vip al Grand Hotel con Simona Ventura e Giovanni Terzi VIDEO

Oltre quaranta ospiti per undici serate tra cultura, politica, musica, cinema e attualità, immerse nella cornice del Grand Hotel di Rimini. Da venerdì 31 luglio a domenica 10 agosto torna l’appuntamento con “La Terrazza della Dolce Vita”, i salotto culturale ideato e condotto da Simona Ventura e Giovanni Terzi (ingresso libero dalle ore 18.30).

Il tema guida di quest’anno sarà “Legami di cuore – L’amore tra generazioni”, una riflessione sull’evoluzione dei rapporti tra giovani e anziani, tra memoria e connessioni digitali. «Un appuntamento prestigioso che contempla attualità, politica, cultura pop e leggerezza, alternando intelligenza ed ironia – sottolinea l’assessora regionale al Turismo, Roberta Frisoni –. Il parterre di questa settima edizione intercetta curiosità e interessi di ogni età nel giardino di un luogo simbolo come il Grand Hotel».