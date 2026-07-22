Rimini, torna “La Terrazza della Dolce Vita”: 40 vip al Grand Hotel con Simona Ventura e Giovanni Terzi VIDEO

Spettacoli
  • 22 luglio 2026
Rimini, torna “La Terrazza della Dolce Vita”: 40 vip al Grand Hotel con Simona Ventura e Giovanni Terzi VIDEO

Oltre quaranta ospiti per undici serate tra cultura, politica, musica, cinema e attualità, immerse nella cornice del Grand Hotel di Rimini. Da venerdì 31 luglio a domenica 10 agosto torna l’appuntamento con “La Terrazza della Dolce Vita”, i salotto culturale ideato e condotto da Simona Ventura e Giovanni Terzi (ingresso libero dalle ore 18.30).

Il tema guida di quest’anno sarà “Legami di cuore – L’amore tra generazioni”, una riflessione sull’evoluzione dei rapporti tra giovani e anziani, tra memoria e connessioni digitali. «Un appuntamento prestigioso che contempla attualità, politica, cultura pop e leggerezza, alternando intelligenza ed ironia – sottolinea l’assessora regionale al Turismo, Roberta Frisoni –. Il parterre di questa settima edizione intercetta curiosità e interessi di ogni età nel giardino di un luogo simbolo come il Grand Hotel».

L’inaugurazione al Teatro Galli

La rassegna prenderà il via venerdì 31 luglio (ore 21) in una location d’eccezione: il Teatro Galli (prenotazioni gratuite su Eventbrite). Una serata dedicata all’inclusione che vedrà la partecipazione del ministro per la Disabilità Alessandra Locatelli, del presidente della Regione Michele de Pascale e dell’assessore comunale Kristian Gianfreda, con Debora Donati (Insieme a Te) e Valerio Tomaselli (Amici di Gigi), impegnati nel progetto delle spiagge accessibili a Punta Marina e Rimini. Sul palco anche il cantante Al Bano, lo scrittore Stefano Zecchi e Vincenzo Schettini, il professore e influencer de “La Fisica Che Ci Piace”.

Da Barbareschi al Premio Oscar Ferretti

Dal 1° agosto la rassegna tornerà stabilmente nei giardini del Grand Hotel:

Sabato 1 agosto: l’attore Luca Barbareschi, il giornalista d’inchiesta Federico Ruffo e il direttore del Tg2 Antonio Preziosi.

Domenica 2 agosto: la conduttrice Rai Serena Bortone, l’inviata di Striscia la notizia Rajae Bezzaz, la creator Rasha Younes e il giornalista Gabriele Parpiglia.

Lunedì 3 agosto: il tre volte Premio Oscar Dante Ferretti e il direttore generale corporate Rai e San Marino RTV Roberto Sergio.

Martedì 4 agosto: Alan Friedman, la giornalista Rula Jebreal (in collegamento) e il duo musicale dei Los Locos.

Mercoledì 5 agosto: l’assessore alla Cultura di Milano Tommaso Sacchi, il fondatore di Guru Matteo Cambi, poi Rosa Chemical e la showgirl Raffaella Fico.

Gran finale con Concato, Zanicchi e Notaro

Giovedì 6 agosto: il cantautore Fabio Concato, Francesca Scopelliti (presidente della Fondazione Enzo Tortora) e la cantante Senhit. Previsto un collegamento con Alessandro Sallusti.

Venerdì 7 agosto: le senatrici Mariastella Gelmini e Simona Malpezzi, affiancate dalla tiktoker Iris Di Domenico e da Diego Armando Maradona jr.

Sabato 8 agosto: l’attivista Gessica Notaro, l’attrice Elena Barolo, il mago Jay Lillo e la showgirl Alessia Fabiani.

Domenica 9 agosto: l’inossidabile Iva Zanicchi assieme al ministro del Turismo Gianmarco Mazzi.

Lunedì 10 agosto: la serata conclusiva ospiterà la direttrice editoriale del Gruppo QN Agnese Pini, l’avvocata Elisabetta Aldrovandi (Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime) e il vicepresidente di Confcommercio Emilia-Romagna Mauro Mambelli.

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