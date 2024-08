Undici serate sold out per la quinta edizione de “La Terrazza della Dolce Vita”, con Simona Ventura e Giovanni Terzi che confermano l’evento anche per l’estate 2025. La quinta edizione dei salotti culturali en plein air ideati da Ventura e Terzi si è conclusa ieri con l’incontro con il Senatore Giulio Terzi di Sant’Agata e l’omaggio al giornalista scomparso Franco di Mare .

Il giardino del Grand Hotel è stato invaso dal pubblico, in particolare, per alcune serate. Prima tra tutte, quella che ha visto ospite il celebre attore Giancarlo Giannini, celebrato da centinaia di fan. Proseguirà fino al 15 settembre, negli spazi della Residenza Parco Fellini, adiacente al Grand Hotel, l’esposizione: “UGO DI NOI. 100+2 anni di Tognazzi in mostra”, curata da Marco Dionisi Carducci con la supervisione di Ricky Tognazzi, che l’ha inaugurata nella seconda serata de “La Terrazza della Dolce Vita”. La mostra, ad ingresso gratuito (dalle 10 alle 21) è divisa in aree tematiche, dagli esordi teatrali all’esperienza da regista di Ugo Tognazzi, passando per i 150 film da attore, senza dimenticare le passioni più grandi: il calcio e la cucina.

Simona Ventura e Giovanni Terzi sono già al lavoro per la sesta edizione della “Terrazza”, che si preannuncia ancora più ricca di approfondimenti culturali e sociali.