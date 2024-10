Rimini, Teatro Galli: abbonamenti per la stagione di prosa al via sabato 5 ottobre

Scatta sabato 5 ottobre a partire dalle 9 la campagna abbonamenti per la nuova Stagione di prosa del Teatro Galli.

Nei turni ABC alcuni tra i grandi classici della letteratura e dal teatro riletti e raccontati da alcuni tra i principali registi e interpreti del nostro tempo: da Arturo Cirillo che dirige il nuovo adattamento del Don Giovanni (25-27 novembre) ad Alessandro Haber che dà voce a La coscienza di Zeno di Italo Svevo (21-23 gennaio); a Il caso Jekyll tratto dal celebre romanzo di Robert Louis Stevenson con Sergio Rubini e Daniele Russo a condividere il palcoscenico (25-27 febbraio), fino a Crisi di nervi. Tre atti unici di Anton Čechov per la regia di Peter Stein (7-9 marzo). Spazio anche alle atmosfere oniriche di Ferzan Ozpetek nell’adattamento teatrale della sua pellicola Magnifica presenza (10-12 gennaio) e all’affondo sulla realtà attuale più tragica di Come gli uccelli (14-16 febbraio) potente lavoro della Compagnia Il Mulino di Amleto, ispirato alla storia d’amore sbocciata a New York tra due giovani, un ebreo israeliano e una ragazza di origine araba.

La parola è assoluta protagonista del turno D con Lella Costa e il suo Otello. Di precise parole si vive (23 novembre) ‘aggiornamento’ dell’immortale testo di Shakespeare, mentre riporta la parola alle sue origini, per dare forma a ciò che resta del mito Alessandro Serra (3 dicembre) con Tragùdia. Il canto di Edipo. Teatro di narrazione quello di Ascanio Celestini che torna al Galli con Rumba, L’asino e il bue del presepe di San Francesco nel parcheggio del supermercato (19 dicembre) mentre ci si immerge nella dimensione fiabesca della tradizione popolare con Re Chicchinella (18 febbraio) nuovo spettacolo di Emma Dante. Si entra nelle dinamiche famigliari con La casa dei Rosmer (17 gennaio), rilettura di un testo di Henrik Ibsen e Scene da un matrimonio (29 gennaio), ispirato al celebre film di Ingmar Bergman del 1973 che arriva a teatro nell’adattamento firmato da Raphael Tobia Vogel. Chiudono il percorso del turno D le parole potenti raccolte in Con il vostro irridente silenzio. Studio sulle lettere dalla prigionia e sul memoriale di Aldo Moro (13 marzo), interpretate da un artista calibro di Fabrizio Gifuni, per la prima volta al Teatro Galli.

Il via sabato 5 ottobre

Sarà possibile sottoscrivere i nuovi abbonamenti alla biglietteria del Teatro Galli da sabato 5 ottobre a partire dalle 9 e fino alle 14. Alle ore 8.30 il personale del teatro distribuirà i numeri per regolamentare l’ordine di accesso alla biglietteria. La campagna abbonamenti proseguirà poi da martedì 8 ottobre negli orari di apertura della biglietteria e fino alla mattina del giorno del primo spettacolo di ogni turno (fino esaurimento posti disponibili).

I biglietti per i singoli spettacoli, compresi quelli fuori dai percorsi in abbonamento, saranno invece acquistabili da sabato 19 ottobre per gli appuntamenti in cartellone da novembre a dicembre e da domenica 1° dicembre per gli spettacoli in programma nella seconda parte di stagione, da gennaio ad aprile.

Info utili

Biglietteria Teatro Galli: tel. 0541 793811, email: biglietteriateatro@comune.rimini.it. Orari: da martedì a sabato dalle ore 10 alle 14; martedì e giovedì anche dalle ore 15 alle 17.30. Informazioni e il programma completo della stagione su www.teatrogalli.it.