Rimini, Spider-Man arriva a Rimini: una mostra a Castel Sismondo dal 12 luglio al 16 agosto

Spider-Man arriva a Rimini: dal 12 luglio al 16 agosto Castel Sismondo ospita ‘Nella tela dell’Uomo Ragno’, mostra gratuita dedicata all’Uomo Ragno nell’ambito della 42/a edizione di Cartoon Club & RiminiComix.

Sessant’anni di storia editoriale del personaggio raccontati attraverso tavole e copertine originali, albi storici e rarità da collezione, dalle collezioni private di autori come John Romita Sr, Todd McFarlane e gli italiani Stefano Caselli e Giuseppe Camuncoli.

La mostra si articola in una guida alla lettura in dieci storie — dalla morte di Gwen Stacy alle pagine sull’11 settembre — una sezione sui comprimari storici e una sulle trasposizioni cinematografiche e televisive, dalla serie animata del 1967 al nuovo film in uscita il 29 luglio.

Tra i cimeli esposti anche una collezione di pupazzi Mego degli anni Settanta e Ottanta e l’albo italiano più raro del personaggio, il minuscolo “Peter Parker laureato!”. Dal 12 al 19 luglio, dalla sera fino a mezzanotte, la facciata del castello si trasformerà con un’opera di projection mapping che ripercorre la genesi dell’eroe. Ospiti del festival i disegnatori Stefano Caselli e lo spagnolo Pasqual Ferry, tra le firme più recenti della serie regolare. L’esposizione è visitabile gratuitamente per tutta la durata del festival.