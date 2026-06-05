Rimini, Sgr live 2026: una lunga estate di spettacoli gratis

Sgr live 2026 torna protagonista dell’estate nel centro storico di Rimini. All’Arena Francesca da Rimini fra il 16 giugno e il 31 agosto si svolgeranno le serate di spettacolo dal vivo che il Gruppo SGR ha voluto donare a cittadini e turisti, la colonna sonora delle vacanze e del tempo libero trascorso nella location adiacente a Castelsismondo.

Giunto alla quinta edizione, il palinsesto organizzato da Gruppo SGR con il supporto artistico di Federico Mecozzi conferma 15 serate con grande varietà di generi musicali rappresentati e omaggi a grandi artisti della storia della musica. Spazio anche ad altre forme di spettacolo, dall’operetta al musical.

La rassegna musicale in questi anni ha visto la partecipazione di oltre 37.000 persone. Tutti gli spettacoli saranno ad ingresso gratuito e inizieranno alle 21:00.

Al termine delle serate un desk della Fondazione ISAL sarà disponibile per informare sull’attività di ricerca e di sostegno alle persone con dolore, sulla formazione e la comunicazione sociale.

Alla presentazione di questa mattina al Kiosko al Castello by Rinaldini sono intervenuti l’assessore alla cultura Michele Lari, la Presidente del Gruppo SGR Micaela Dionigi e Federico Mecozzi, consulente artistico di SGR Live.