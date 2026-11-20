In considerazione dell’elevata adesione allo sciopero nazionale proclamato per oggi, 20 novembre, la prima replica dello spettacolo Rosencrantz e Guildenstern sono morti, in programma questa sera al Teatro Galli, è annullata.

Restano regolarmente confermate le repliche di domani, sabato 21 novembre, alle ore 21 e di domenica 22 novembre alle ore 16.

Seguiranno comunicazioni relative all’eventuale recupero o rimborso dello spettacolo annullato questa sera.

La Direzione del Teatro ringrazia il pubblico per la comprensione.