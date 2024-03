Rimini, Remo Anzovino al Teatro degli Atti

Il pianista e compositore Remo Anzovino protagonista domenica 10 marzo alle 17 al Teatro degli Atti di Rimini. Per gli spettatori è pronto un viaggio tra le mille possibilità espressive e stilistiche del pianoforte, in cui il bisogno di volare diventa suono e il piano raggiunge la forza di un’orchestra. È “Don’t Forget to Fly”, l’ultimo disco di Remo Anzovino - il sesto di studio e il primo completamente piano solo della sua carriera.

Anticipato dai brani The second life of Icarus , Sky Flowers, No Gravity e dall’omonimo Don’t forget to fly , l’album - distribuito da Believe – è entrato in poche ore nelle principali playlist mondiali di musica classica e ha conquistato la vetta della classifica FIMI come album strumentale più venduto in Italia.

Tra i più originali ed eclettici interpreti del nostro tempo, protagonista di progetti al confine tra musica e cinema e celebrato con il Nastro D'Argento 2019 Musica dell’Arte per le sue colonne sonore, Remo Anzovino ha collezionato oltre 30 milioni di streaming in 180 Paesi nel mondo nelle principali piattaforme digitali.

Numeri che sugellano un costante consenso di pubblico e incorniciano un 2023 ricco di soddisfazioni: dalla tournée in Giappone di febbraio, dove si è esibito alla Bulgari Tower, all’Auditorium Agnelli di Tokyo e allo Spot Rag di Kyoto, fino alle due colonne sonore firmate negli ultimi mesi. Uomini e Dei. Le meraviglie del Museo Egizio, con la partecipazione straordinaria del Premio Oscar Jeremy Irons; e Borromini e Bernini. Sfida alla perfezione, sono le due pellicole di cui ha composto e diretto le musiche.

“Don’t Forget to Fly” è un concept album nato come atto d’amore per il pianoforte il cui titolo rivela molto: non dimenticare di volare è un promemoria e un invito, nato da una frase appuntata sul taccuino dall’autore.