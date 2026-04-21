Rimini, Premio Fellini 2026: l’applauso del Teatro Galli per Wes Anderson VIDEO

I Peanuts e Charlie Brown. L’Orson Welles di Quarto potere e L’orgoglio degli Amberson. Il François Truffaut de I 400 colpi ed Effetto notte. Il Mike Nichols de Il laureato. L’Hal Ashby di Harold and Maude. Quanto cinema c’è nel cinema di Wes Anderson?

Tante le influenze, le citazioni, le suggestioni, per un regista che ha vinto un Oscar nel 2024 per il corto La meravigliosa storia di Henry Sugar, e nel suo Pantheon ha certo Federico Fellini ma sin dagli esordi una cinefilia che si riversa nel proprio immaginario cinematografico, come solo i grandi autori sanno fare.

Nato l’1 maggio del 1969 a Houston, in Texas, la filmografia di Wes Anderson conta ad oggi 13 lungometraggi a partire dal film d’esordio Bottle Rocket (1994), girato nel proprio liceo, per arrivare all’ultimo presentato a Cannes 2025, La trama fenicia con Benicio Del Toro.

Un cinema, il suo, «in sospensione miracolosa tra film-Europa e film-America», tra Paese natale e Vecchio Continente, lo inquadra il critico e docente di cinema Roy Menarini nel suo recente Il film del XXI secolo (CuePress). Il suo è un cinema di personaggi, spesso «adulti impegnati cocciutamente in attività infantili» rileva Ilaria Feole nella sua monografia dedicata al regista (Wes Anderson. Genitori, figli e altri animali, 2014).

Un cinema dallo stile inconfondibile costruito insieme a fedelissimi collaboratori – dai fratelli Owen, Luke e Andrew Wilson al direttore della fotografia Robert Yeoman – e un carosello di attori e attrici che hanno negli anni dato vita a una famiglia andersoniana: oltre ai fratelli Wilson, gli attori Bill Murray, Jason Schwartzman, Adrien Brody, Ralph Fiennes, Willem Defoe, senza dimenticare il compianto Gene Hackman (il padre de I Tenenbaum), le attrici Angelica Huston, Gweneth Paltrow, Scarlett Johanson, Margot Robinson, Tilda Swinton.

A riprova della sua cinefilia, mercoledì sera (ore 20), Anderson sarà ospite al cinema Modernissimo della Cineteca di Bologna per introdurre una proiezione speciale da lui scelta: Bellissima (1951) di Luchino Visconti (proiezione sold out).