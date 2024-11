“This is a company to see, savor, and enjoy”. Da vedere, da gustare, da godere: così la storica testata americana New York Post descrive Parsons Dance, la compagnia americana tra le più celebri al mondo. Un’eccellenza acclamata dal pubblico internazionale, da 40 anni sulla scena, che in queste settimane è impegnata in una nuova tournée italiana - Balance of Power - che toccherà per la prima volta anche il Teatro Galli, aprendo ufficialmente la Stagione di PRosa e Danza riminese.

Appuntamento venerdì 8 novembre (ore 21) con la forza, il talento, l’esplosività di una compagnia che dal 1985 segue i passi del direttore artistico David Parsons (cofondatore nel 1985 insieme al lighting designer Howell Binkley), riuscendo negli anni a calcare i palcoscenici di più di 445 città in 30 paesi nei cinque continenti e nei più importanti teatri e festival del mondo.

Da sempre affascinato dall’idea del volo e del salto, David Parsons ha creato coreografie diventate oggi dei veri e propri cult, come “Caught”, in repertorio anche per questa tournée italiana, che si caratterizzano per un intenso lavoro fisico e acrobatico, quasi a sfidare la forza della gravità, e per una spiccata teatralità che stupiscono e coinvolgono il pubblico. Per oltre trent’anni, Parson - definito dalla critica americana “uno dei più grandi protagonisti della danza moderna” - ha messo al servizio il proprio talento per formare ballerini altamente qualificati e realmente innamorati della danza, in linea con la sua filosofia: “L’arte è un potente strumento espressivo e di comunicazione. Il mio obiettivo è fornire a più persone l’opportunità di vivere le meraviglie della danza”.