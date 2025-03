Nessuna frattura all’interno della Paradiso Reunion Djs official, solo PaoloNhe è uscito di sua volontà dal progetto annunciando le nuove iniziative che ha in programma.

«Io, Max Padovani, Paolino Zanetti e Michelino continuiamo nel progetto che abbiamo fondato nel 2019 per ricreare le atmosfere degli anni 80 e 90 della mitica discoteca di Gianni Fabbri. C’era anche PaoloNhe che adesso ha abbandonato il gruppo, probabilmente non avendo vissuto la storia di quegli anni aveva un’altra filosofia. Abbiamo animato quattro edizioni del Capodanno di Rimini, saremo di nuovo all’House of Rock (sabato 12 aprile), abbiamo collaborato con Living, Rockisland, Lazy e decine di altre situazioni».

«È un progetto completamento diverso dalla nostra filosofia, e per non fare confusione con i nomi, noi ci teniamo a fare sapere che il nostro progetto, essendo quello originale, prosegue come prima perché noi siamo i 4 storici dj che hanno suonato in quegli anni e cerchiamo di ricreare in pista le stesse emozioni di allora. Gli auguriamo buona fortuna ma la storia del Paradiso di quegli anni siamo noi e continueremo ad andare avanti con la nostra Paradiso Reunion Djs official».