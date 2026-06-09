Rimini, “Notti da Protagonisti” il 14 giugno al Giardino Bimby

Se a Rimini cercate un’occasione di svago e leggerezza accompagnata da buona musica non potete perdervi le “Notti da Protagonisti”, un evento che comprende musica dal vivo, storytelling, giocoleria e proiezioni. Una serata che vedrà esibirsi i nuovi talenti di Mondo REC - cooperativa sociale che propone esperienze culturali, educative, turistiche ed aggregative basate sulle arti cinematografiche e multimediali per valorizzare la creatività giovanile. Un appuntamento che include i temi di amicizia, crescita personale e riscatto anche grazie alla visione dello short film “Battito-Il Ritorno”, interamente realizzato da giovani e ambientato a Rimini. Appuntamento a domenica 14 giugno al Giardino Bimby di San Giuliano in viale Ortigara 35 dalle ore 21.15 a ingresso libero. Info: www.facebook.com/mondorec