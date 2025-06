Rimini, Notte Rosa 2025 con Fedez, Olly, Tananai, Elodie, Ghali e BigMama

Sono stati svelati questa mattina gli artisti delle due serate che daranno il via all’RDS Summer Festival da Rimini e che toccherà poi altre tre città italiane. Insieme ai già annunciati Olly e Fedez, a salire sul grande palco di Piazzale Fellini venerdì 20 e sabato 21 giugno saranno Elodie, Tananai, Ghali, Gaia, Aiello, BigMama, Carl Brave, Cioffi, Clara, Sarah Toscano, Sophie and The Giants. A condurre la serata Rossella Brescia, Ciccio & Baz di Tutti Pazzi per RDS, speaker e padroni di casa della due giorni della tappa romagnola.

L’appuntamento a ingresso gratuito con la prima tappa di RDS Summer Festival sarà uno degli eventi clou del programma riminese della Notte Rosa, la grande festa di inizio estate che per l’edizione 2025 coincide con il weekend del solstizio d’estate (a questo link tutti gli eventi riminesi della Notte Rosa 2025 https://riminiturismo.it/notizie/la-notte-rosa-festeggia-20-anni-di-emozioni-tra-musica-spettacoli-e-albe-indimenticabili).

Anche quest’anno, inoltre, numerosi talenti emergenti calcheranno il palcoscenico grazie al progetto RDS Summer Festival, con Galbanino il palco è sempre più tuo! in collaborazione con Open Stage. Per il terzo anno l’iniziativa voluta da Galbanino darà la possibilità a cantanti e band provenienti da tutta Italia di esibirsi sul palco del Festival davanti a migliaia di persone, aprendo i concerti dei più grandi artisti. Una giuria d’eccezione presiederà il casting e decreterà i giovani artisti che potranno vivere il loro sogno. Non solo, ai 4 migliori talenti che si saranno esibiti, verrà data l’incredibile opportunità di condividere il palco con i propri idoli musicali anche ai prossimi RDS Showcase.

Per partecipare basta scaricare o aggiornare l’app di Rds, disponibile in tutti gli store digitali. L’ingresso alla piazza è gratuito e consentito fino a esaurimento posti. Inoltre, sempre attraverso l’applicazione, è possibile acquistare L’RDS SUMMER KIT, contenente merchandise RDS che consentirà di ricevere in omaggio anche l’accesso all’area vip ring per seguire i live da una posizione privilegiata sottopalco.