Rimini, Luca Zingaretti al Fulgor giovedì 13 marzo

Arriva a Rimini uno degli attori italiani più amati ed apprezzati, per l’anteprima del suo primo lungometraggio. Luca Zingaretti sarà ospite giovedì 13 marzo alle 21 al cinema Fulgor per la proiezione de “La casa degli sguardi” e per incontrare il pubblico al termine della visione.

Artista versatile, dotato di grande carisma e di sicura tecnica recitativa, Zingaretti è diplomato all’Accademia d’arte drammatica di Roma e ha debuttato con Luca Ronconi. Alla carriera teatrale, mai abbandonata, ha alternato quella cinematografica e televisiva raggiungendo grandissimo successo con il ruolo del commissario Montalbano. Negli ultimi anni si è cimentato anche nella regia di spettacoli teatrali. Del 2024 è il suo esordio nella regia cinematografica con “La casa degli sguardi”, di cui è anche interprete.

Ispirato all’omonimo libro di Daniele Mencarelli, il film racconta la storia di Marco, un ventenne che vive con il padre e che ha perso la madre da poco.

Marco ha una grave dipendenza dall’alcol e dalle droghe, che peggiora di giorno in giorno. È un ragazzo estremamente sensibile, scrive poesie e sente addosso tutto il peso del mondo. L’angoscia che lo tormenta riesce ad attenuarsi solo in parte grazie all’alcol.

La sua dipendenza lo ha allontanato da tutti, dai suoi amici e dalla sua fidanzata, che non sanno più come aiutarlo. L’unico che gli sta ancora vicino è suo padre, ma anche lui si sente impotente di fronte a questo processo di autodistruzione.

Una sera Marco sta recandosi ad un reading di poesie ma in preda alla tensione si ubriaca e ha un incidente d’auto. Suo padre e il suo editore lo spingono a trovarsi un lavoro e quando gli viene offerto un impiego nella cooperativa di pulizie dell’ospedale Bambin Gesù troverà una squadra che a poco a poco diventerà per lui come una seconda famiglia.

