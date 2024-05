Rimini, Liscio Street Parade: il 14 giugno la festa per i 70 anni di “Romagna mia” in piazzale Kennedy

Era il 1954 quando Secondo Casadei, ribattezzato poi come lo Strauss della Romagna, pubblicò quello destinato a diventare il vero e proprio inno di una terra, da cui è impossibile stare lontani. Settant’anni dopo le note di quel brano, ‘Romagna Mia’, risuonano ancora, più forti di prima, attraversando le generazioni e i confini, fino anche a diventare il simbolo della forza d’animo di una gente capace di rialzarsi e di affrontare anche le difficoltà più toste senza perdere il sorriso.

Il compleanno

Per celebrare il compleanno di Romagna Mia e per rendere omaggio ad un genere musicale ed un ballo che è storia, presente e futuro della cultura di questa terra, Rimini lancia la prima edizione della Liscio Street Parade: appuntamento venerdì 14 giugno quando piazzale Kennedy si trasformerà in una inedita balera accogliendo sulla sua suggestiva ‘pista’ a due passi dal mare ben 70 coppie di ballerini, per una maratona che partirà nel tardo pomeriggio per proseguire fino a mezzanotte. L’iniziativa nasce da un’idea di Giordano Sangiorgi del Mei - Meeting delle Etichette Indipendenti e dalla scuola Le Sirene Danzanti di Mirko e Sandra Ermeti in collaborazione con il Comune di Rimini e rientra tra le numerose iniziative in calendario per l’estate pensate oltre che per rendere il doveroso omaggio al brano di Secondo Casadei, anche per valorizzare una musica e un ballo che sono tradizione popolare e comunità, pur nelle sue diverse sfaccettature e differenze. Elementi che hanno spinto la Regione Emilia Romagna, con l’immediata condivisione di tanti soggetti istituzionali e non del territorio, ad avviare il percorso verso il riconoscimento del liscio quale patrimonio immateriale dell’umanità tutelato dall’Unesco.

Tra gli ospiti la Generazione Z del Liscio con Margherita e Beniamino dei Fratelli & Margherita, Cristian Albani & Alessia Dalcielo, il rapper Word insieme al leader degli Alluvionati del Liscio Alvio Focaccia che presenterà l’inno del Team Gresini Dai Dai Gresini che ha fatto il giro del mondo insieme al clarinettista Fabrizio Cimatti e tanti altri.

Dalle 18 a mezzanotte

L’apertura, a partire dalle ore 18, e la chiusura della serata fino a mezzanotte, è affidata a Dj di Liscio elettronico e rap con Dj Max Monti e Dj Women con Anymablue e tante altre dj che remixeranno Romagna Mia e i brani storici del liscio secondo un nuovo modello di discoliscio. “Tra questi nomi” - aggiunge Giordano Sangiorgi “Ci sono i nomi della nuova orchestra Santa Balera, del rapper Word e del compositore Moreno il Biondo che stanno lavorando al nuovo Inno della Notte Rosa che uscirà a breve”. Durante tutta la giornata, food & drink con Food Truck in Piazzale Kennedy.