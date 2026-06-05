Rimini, la Liscio Street Parade torna dal 21 al 23 giugno

Dal 21 al 23 giugno torna a Rimini la terza edizione della Liscio Street Parade, l’evento dedicato al liscio e al ballo popolare che animerà Piazzale Kennedy con tre serate di musica, spettacolo e danza a ingresso libero.

Ideata da Giordano Sangiorgi e promossa da Materiali Musicali, promoter della Notte del Liscio, insieme a Le Sirene Danzanti, con il sostegno del Comune di Rimini e della Regione Emilia Romagna, la manifestazione conferma il suo obiettivo: riportare il liscio e la tradizione romagnola nelle piazze, coinvolgendo pubblici di tutte le età in un’atmosfera di festa e condivisione.

Il programma prenderà il via domenica 21 giugno alle ore 18 con l’Orchestra Santa Balera, la Gen Z del Liscio in un organico completamente rinnovato, mentre alle ore 21 salirà sul palco Roberta Cappelletti, con tutta la sua grande orchestra, una delle voci più amate del liscio italiano. Per l’occasione si festeggeranno i due anni dell’Accademia del Folklore Romagnolo che tanti giovani ha avvicinato al mondo del liscio con alcuni ospiti giovani e giovanissimi emersi proprio dalla scuola coordinata da Luca Medri, Roberta Cappelletti e Giordano Sangiorgi.

Lunedì 22 giugno spazio invece a “La Storia di Romagna” e alla parata delle scuole romagnole di ballo, in una serata dedicata alle tradizioni popolari e alla partecipazione collettiva, che vede tra i frontman anche Anna De Leo delle Emisurela, una grandissima serata da ballo per tutti. In apertura sarà presentato dal vivo il brano Festa Figarola delle Emisurela con Lorenzo Kruger dei Nobraino, nuovo brano di nuovo liscio che farà da sigla alla Festa Figarola che si terrà a Cesena il prossimo 4 luglio. Durante la serata si terrà la Parata delle Scuole di Ballo di 100 coppie verso i 100 anni del liscio con Le Sirene Danzanti, Rimini Dance Company, New Dance Club e Formazione Danze Romagna.

Martedì 23 giugno chiusura affidata a Luca Bergamini, protagonista della serata finale della manifestazione, grande voce e grande orchestra del liscio capace di attirare un enorme pubblico di fans. Per l’occasione saranno celebrati i 50 anni di carriera dell’Agenzia Leardi da sempre vicina al mondo del liscio e del ballo.

Ogni sera, dalle ore 23, il programma continuerà con DJ set di liscio e musica caraibica.