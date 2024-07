Rimini, in arrivo il weekend di Rds con Angelina Mango, Geolier, Mahmood, Rose Villain e tanti altri

La terza edizione dell’Rds Summer Festival prosegue e conclude il suo viaggio itinerante che questa estate ha attraversato tutta la penisola, arrivando per la sesta e ultima tappa del tour, nella splendida cornice di piazzale Fellini a Rimini, con un programma imperdibile, ricco di artisti di grande calibro che promette di far ballare e cantare tutti i presenti, con due serate di musica e divertimento.

La festa comincerà venerdì 26 luglio condotta dalla coppia radiofonica composta da Filippo Ferraro e Francesca Romana D’Andrea e vedrà sul palco alcuni dei nomi più amati del panorama musicale italiano. Protagonisti della prima serata, infatti, saranno Angelina Mango, Cioffi, Geolier, Mahmood, Rose Villain e SLF.

Sabato 27 luglio, invece, lo spettacolo continuerà con i successi di Articolo 31, Holden, Kaze, Mameli, Paola & Chiara e Rocco Hunt.

La tappa è completamente gratuita e ad accesso libero fino a esaurimento posti. Già nel tardo pomeriggio la piazza aprirà al pubblico e trasporterà i presenti in un vortice di luci ed emozioni, attraverso la presenza di installazioni luminose di varie forme e colori che prenderanno vita regalando ai presenti un’esperienza immersiva per un’estate indimenticabile.

Samara Tramontana e Gaia Garavaglia (speaker di RdsNext) saranno presenti alla tappa di Rimini in qualità di conduttrici degli opening delle serate. A loro anche il piacere di coinvolgere e di presentare i talenti emergenti, selezionati nelle scorse settimane da una giuria d’eccezione, che potranno esibirsi sul palco del Festival grazie al progetto “Rds Summer Festival con Galbanino il palco è tuo! Vol.2”.

“Quello tra Rds e Rimini è un matrimonio ormai longevo e solido ed è un legame che quest’anno raddoppia portando, dopo le dirette da piazzale Kennedy nella settimana della Notte Rosa, un palcoscenico musicale straordinario in piazzale Fellini con due serate che confermano Rimini capitale italiana della musica - commenta Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini -. Un ringraziamento a Visit Romagna e Apt Servizi Emilia-Romagna che, insieme al Comune di Rimini, hanno lavorato al meglio con Rds per portare a Rimini la tappa conclusiva di questo grande festival musicale”.

“Da diversi anni Rds accompagna l’estate romagnola con la sua programmazione “on air” da Rimini - sottolinea l’assessore regionale al Turismo Andrea Corsini- a cui da quest’anno si è aggiunto il Summer Festival, il viaggio musicale itinerante dell’emittente con gli artisti più amati del momento. La Romagna ha una tradizione di radio libere, musica dal vivo e ballo profondamente radicata e l’Rds Summer Festival è una bellissima occasione per rinnovare questo legame e questa passione, nonché un altro coinvolgente appuntamento per i turisti che trascorrono in Riviera le vacanze”.

“Siamo felici di tornare e collaborare con la città di Rimini – commenta Massimiliano Montefusco, Gm di Rds – con cui abbiamo già avuto il piacere di sviluppare eventi e live che hanno riscosso sempre gran favore di pubblico. Animare l’estate romagnola è per noi un’occasione unica per offrire ai presenti e ai nostri ascoltatori momenti da ricordare e condividere! Grazie alla sua lunga tradizione di accoglienza turistica, le splendide spiagge, la vivace vita notturna e la capacità di attrarre visitatori da tutta Italia e dall’estero, Rimini è il posto perfetto per concludere il Summer Festival 2024. Sono certo che l’energia, la grinta e l’entusiasmo riminesi ci assicureranno una festa indimenticabile.”