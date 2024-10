Rimini, “Il sole tramonta alle spalle”: il 6 ottobre il documentario su Sergio Zavoli e Federico Fellini al Grand Hotel

Nel Grand Hotel di Rimini, sala Tonino Guerra domenica 6 ottobre alle 18 presentazione del film “Il sole tramonta alle spalle”, su Sergio Zavoli, Federico Fellini, Rimini e la Romagna, di Mauro Bartoli e del libro a esso collegato Provinciali del mondo. Zavoli, Fellini e l’immaginario riminese di Gianfranco Miro Gori. “Ho raccontato tante storie, ma nessuno ha mai raccontato la mia”.

È con questa frase, raccontano Mauro Bartoli e Gianfranco Miro Gori, che Sergio Zavoli ci ha salutato in occasione dell’ultimo incontro, quando andammo a trovarlo per ragionare sul progetto di fare un film su di lui, sulla sua poetica, sul suo straordinario modo di raccontare. Queste sue parole ci hanno accompagnato durante la lavorazione del film.

Grazie a due interviste inedite, nel documentario Sergio Zavoli racconta, per una volta, la propria storia, l’amicizia con Federico Fellini, il legame poetico con la sua terra.

Il racconto di Zavoli si intreccia con le interviste ai registi Pupi Avati e Gianfranco Angelucci e a Gianfranco Miro Gori, storico del cinema che ha diretto la Cineteca di Rimini. Lo straordinario repertorio messo a disposizione dalla Cineteca di Rimini e dall’Archivio Fotografico della Biblioteca Gambalunga di Rimini consente di rivedere la riviera romagnola attraverso l’obiettivo di Davide Minghini, fotografo e cineoperatore riminese, grande amico di Sergio Zavoli e Federico Fellini.

Il film trae il titolo da una dichiarazione di Zavoli che si trova integralmente nel libro:

“C’era una sorta di misterioso rapporto dei ragazzi di Rimini con la ‘marina’ e con il mare. Federico era veramente un campione di questa sorta di meraviglia che nasceva nelle ore in cui c’erano quei tramonti... che sono molto curiosi dalle nostre parti, dove il sole non cade sul mare ma cade a monte, e dietro i monti si allontana. Federico guardava il mare, stava lì un certo tempo, poi ti voltavi e non c’era già più, era tornato in città”.

Così a Rimini, con “il sole che tramonta alle spalle” di chi guarda il mare e ne proietta l’ombra lontano, a pelo d’acqua, fino a perdersi leggera, lo sguardo di Sergio Zavoli, con i piedi piantati nella terra della provincia romagnola, muove verso l’orizzonte, oltre il proprio spazio, il proprio tempo. E’ la provincia come luogo dell’immaginario, nel quale Sergio Zavoli e Federico Fellini, amici e romagnoli, tornano per recuperare ricordi, fatti e personaggi che vanno a popolare i loro racconti.

Il film esce insieme al libro “Provinciali del mondo. Zavoli, Fellini e l’immaginario riminese” di Gianfranco Miro Gori, nella nuova collana nove:sedicesimi di AIEP editore. Nel libro sono pubblicate le interviste integrali realizzate per il film.