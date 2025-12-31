Rimini, il 2026 inizia con l’Aida al Galli

Il 2026 inizia con l’Aida di Giuseppe Verdi, Teatro Amintore Galli Rimini. Prima: giovedì 1 gennaio 2026 ore 17:30, repliche: sabato 3 gennaio ore 20:30 e domenica 4 gennaio ore 17:30

L’Opera è una nuova produzione del Coro Lirico città di Rimini Amintore Galli APS con il patrocinio e il contributo del Comune di Rimini. Con la regia di Paolo Panizza, la direzione d’orchestra del Maestro Jacopo Rivani, con il Coro Lirico Città di Rimini Amintore Galli preparato dal M° Marcello Mancini, l’Orchestra La Corelli e il corpo di ballo Compagnia RDL di Carlo Tedeschi, coreografo Matteo Mecozzi.