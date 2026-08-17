Rimini, “Ieri era zero”: il video di ArteMuse tratto da Hercules a Villa Des Vergers

C’è il ritornello iconico che ha segnato un’intera generazione di bambini nati a cavallo degli anni Novanta, il più famoso eroe della mitologia greca, disegnato e immaginato dalla Disney e ci sono cinque voci che, come scrivono le stesse protagoniste sulla bio di Instagram, vibrano all’unisono: nel videoclip di Ieri era Zero, tratto dal film d’animazione Hercules e pubblicato oggi (a mezzogiorno) dal gruppo musicale ArteMuse (video integrale sul canale Youtube).

A trasformarlo in orgoglio per il territorio riminese, oltre alla provenienza di tre delle cinque performer, c’è però anche la sede scelta per le riprese. Nessuna intelligenza artificiale per ricreare l’atmosfera mitologica, soltanto un pizzico di immaginazione: le colonne maestose che compaiono sullo schermo sono infatti quelle neoclassiche di Villa des Vergers, sulle colline di San Lorenzo in Correggiano. “Un posto magico, epico, soprattutto per chi come me è nata a Rimini e che come nessun altro luogo può richiamare la mitologica pop del cartone animato e l’Olimpo di Hercules”, ha spiegato la content creator Valentina Gessaroli, 350mila follower tra Instagram e Tik Tok. È lei, celebre come la strega malvagia del web, una delle cinque muse di Hercules, insieme a Simona Gugnali, Chiara Campanile (entrambe riminesi), Francesca Aliquò ed Elena Borroni.

Il videoclip di Ieri era Zero (il quarto pubblicato dal progetto ArteMuse) è tratto da una delle più celebri canzoni contenute nel film d’animazione del 1997. “E’ il momento in cui Ercole, superando le fatidiche prove, si trasforma difatti nell’eroe che tutti noi conosciamo”, ci racconta la riminese Valentina.

Il brano fa parte dello spettacolo che le cinque ragazze, coadiuvate dalla direttrice artistica Eleonora Beddini, stanno portando, ormai da anni, in giro per l’Italia e nei festival dedicati. Dal Riminicomix al Lucca Comics, dal Comicon di Napoli al Carnevale di Venezia. Uno show incredibile, un viaggio tra mito, folklore e cultura, in cui Valentina, Simona, Chiara, Francesca ed Elena, proprio come le spumeggianti muse di Hercules, cantano di eroi ed eroine della Disney.