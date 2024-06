Rimini, Gessica Notaro al Teatro Amici ogni mercoledì dal 19 giugno all’11 settembre

“Summertime show” è il titolo del nuovo lavoro teatrale di Carlo Tedeschi, prodotto dal Teatro Leo Amici, in collaborazione con la Compagnia Rdl e in scena dal 19 giugno all’11 settembre, ogni mercoledì sera alle ore 21.30, al Teatro Leo Amici – Rimini – Lago di Monte Colombo. Guest star Gessica Notaro.

Spettacolo prodotto dal Teatro Leo Amici che quest’anno festeggia 35 anni di produzioni teatrali orginali, con la Compagnia RDL, sotto la guida di Carlo Tedeschi.

Dopo aver deliziato il pubblico nelle passate stagioni il regista e autore Carlo Tedeschi, reduce dai numerosi incontri avuti recentemente in ambito artistico al Festival di Cannes, propone (con l’aiuto regia di Annamaria Bianchini) un viaggio avvincente, tra cinema e teatro, dedicando quasi due ore di spettacolo all’incontro tra il grande schermo e il teatro musicale.

Le musiche di Gerswin, Lyod Weber, Harry Warren, Osvaldo Farres, Marvin Hamlisch e di tanti altri accompagneranno il pubblico ammaliato dalle esibizioni dei numerosi performer della Compagnia RDL tra i quali rivedremo Francesco Troilo di Carlo, fresco del successo ottenuto con gli spettacoli portati in scena con l’Orchestra Sinfonica G.Rossini di Pesaro in diversi teatri, Giada Mecozzi e Carmine Passaro appena rientrati da New York dove hanno tenuto alcuni stage con la presenza di numerosi giovani e partecipato ad eventi artistici. Torna quest’anno in scena con la RDL anche Gessica Notaro dopo le standing ovation raccolte lo scorso anno in “Notte Gitana”. Gessica Notaro, attiva testimonial contro ogni violenza di genere, artista, cantante, ballerina, protagonista di numerosi programmi televisivi, sarà ospite di alcune date dello spettacolo, arricchendo, con il suo fascino e la sua versatilità, l’intero show.

Info e prenotazioni al 345 8045807 www.teatroleoamici.it info@teatroleoamici.it