Rimini, Ezio Greggio gratis al Teatro Galli venerdì 4 aprile: come ottenere i biglietti

Ezio Greggio è il protagonista venerdì 4 aprile (ore 20) al Teatro Galli di Rimini dello spettacolo “Una vita sullo schermo”, organizzato dalla società riminese Lasersoft e offerto alla città in collaborazione con il Comune di Rimini.

Un appuntamento che si rinnova per il terzo anno consecutivo. Dopo il viaggio nell’arte riminese condotto da Vittorio Sgarbi nel 2023, il percorso ironico di Severgnini sul mondo social lo scorso anno, questa volta a salire sul palco sarà un artista da anni protagonista del mondo della televisione e del cinema.

Ezio Greggio è un pluripremiato artista e un trascinatore in grado di stuzzicare l’intelletto con le battute satiriche, facendo sorridere grazie alla sua grande creatività che spazia dalla conduzione, alla recitazione e all’ideazione di serie TV e cinema. In questo one man show riadattato per l’occasione sarà possibile ritrovare alcuni momenti storici della tv italiana di ieri e di oggi, attraverso monologhi sferzanti, parodie di famosi personaggi dello spettacolo e della politica e alcuni tra i suoi numeri più conosciuti divenuti tormentoni.