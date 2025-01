Rimini e “Riminescenze” con Chiara Raggi alla tv svizzera

RIMINISCENZE. Itinerari sonori sulle tracce di una città tutta da scoprire o riscoprire è il titolo del programma radiofonico scritto e condotto dalla cantautrice, musicista e produttrice discografica riminese Chiara Raggi e che dal 27 gennaio al 14 febbraio approderà sulla Rete Due della RSI Radiotelevisione Svizzera.

Il programma verrà presentato in anteprima domenica 26 gennaio alle 17 nella Sala degli Arazzi del Museo della Città di Rimini (via Luigi Tonini, 1) da Chiara Raggi insieme a Sergio Albertoni, produttore della RSI Radiotelevisione Svizzera. La presentazione, promossa da Musica di Seta in collaborazione con Rimini Musei del Comune di Rimini, sarà moderata dalla scrittrice e giornalista Lia Celi e interverranno anche Sara Jane Ghiotti, Daniele Maggioli, Massimo Marches e Annalisa Teodorani.

In questa serie di Arpeggi, che andrà in onda dal lunedì al venerdì ogni giorno alle 17.40 e in replica dal martedì al sabato all’una, la vera protagonista è Rimini, ma una Rimini inedita, tutta da scoprire e da conoscere. Chi non è stato almeno una volta nella vita a Rimini? I tanti turisti, fino a pochi anni fa, brulicavano sulle spiagge “tra i gelati e le bandiere”, come ha cantato Fabrizio De André, senza mai avvicinare il centro storico, l’entroterra della Valmarecchia, sfuggendo a quella riminesità che caratterizza chi abita in tutte le stagioni la città e si gode certamente il mare, le strutture, le spiagge, i locali ma anche molto di più.

Il programma sarà l’occasione per raccontare quel “di più”, quel valore aggiunto, e per farlo ci si affiderà alla guida di Chiara Raggi che ha confezionato una breve quanto accorata sigla dedicata alla sua città, e che accompagnerà gli ascoltatori tra racconti storici, aneddoti folcloristici, scene di film cult, storie di passioni letterarie, poesia dialettale, santi e misteri.

Una generosa manciata di riminesità è il filo conduttore che si nutre ovviamente di molta musica, l’altra grande protagonista insieme alla città. In ogni puntata, infatti, oltre ad ascolti che vanno da Nicola Piovani a Noa, da Elvis Costello ad Annie Sofie von Otter, da Nino Rota al Quartetto Cetra, a Mancinelli e Debussy, non mancheranno le canzoni di artisti e artiste riminesi che con la loro musica e con la loro storia musicale disegnano Rimini e parte del suo tessuto culturale: Daniele Maggioli, Laura Benvenuti, Massimo Marches, Sara Jane Ghiotti, Braschi, Niconote, Elisa Genghini, Simone Zanchini e tanti altri ancora.

Ingresso libero.

PROGRAMMA DELLE PUNTATE

27.01.25 Riminiscenze 01. Vieni oltre

28.01.25 Riminiscenze 02. Fellini e la sua Rimini

29.01.25 Riminiscenze 03. I misteri di Rimini

30.01.25 Riminiscenze 04. L’altra stagione

31.01.25 Riminiscenze 05. Tra santi e beati 1

03.02.25 Riminiscenze 06. Tra santi e beati 2

04.02.25 Riminiscenze 07. Zeinta de borg

05.02.25 Riminiscenze 08. Non solo cinema

06.02.25 Riminiscenze 09. Alieni a Rimini

07.02.25 Riminiscenze 10. Teatro Galli

10.02.25 Riminiscenze 11. Personaggi storici

11.02.25 Riminiscenze 12. Lungo il fiume

12.02.25 Riminiscenze 13. La città della poesia

13.02.25 Riminiscenze 14. Balliamo un valzer

14.02.25 Riminiscenze 15. Domani