“Rimini” di Fabrizio De Andrè: dal 15 marzo il remake di Lara Puglia

Dal 15 marzo 2024 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “Rimini”, una personale reinterpretazione piano e voce del celebre brano di Fabrizio De Andrè fatta da Lara Puglia. “Rimini” è un brano tratto dall’omonimo album di Fabrizio De André del 1978. Una carrellata di personaggi ritratti in maniera cruda e spietata, alcuni di memoria felliniana. Dopo “Il sogno di Maria” e “Ho visto Nina volare”, questo è il terzo singolo di De André in versione piano e voce che fa parte dell’ep intitolato “Live al Teatro De André” di Lara Puglia, una nuova versione capace di esprimere la naturale alchimia che esiste tra due strumenti così lontani eppure così complementari come la voce e il pianoforte. Due strumenti in grado di contagiarsi a vicenda, rincorrersi, dialogare, intrecciarsi, dando forma compiuta al pezzo musicale in tutta la sua ricchezza armonica e melodica. Un mood essenziale quanto suggestivo, che restituisce l’atmosfera di questo racconto sempre duplice, ambivalente, sfaccettato, che unisce spensieratezza e malinconia, speranza e delusione, amore e smarrimento