Rimini, Conservatorio Maderna-Lettimi: le celebrazioni per i 200 anni partono venerdì 12 settembre

Prenderanno il via domani venerdì 12 settembre le celebrazioni per il bicentenario della fondazione del Conservatorio Maderna-Lettimi, storica istituzione musicale che da duecento anni rappresenta un presidio di cultura e formazione artistica di altissimo livello per la città di Rimini e l’intero territorio.

La cerimonia inaugurale si terrà alle ore 17 presso la sede riminese del Conservatorio (in via Cairoli 44), e ripercorrerà le tappe fondamentali di questa straordinaria storia iniziata nel 1825 con l’istituzione della Scuola Comunale di Musica di Rimini, come testimonia la seduta consiliare del 25 agosto di quell’anno. Durante l’evento sarà narrata la figura del conte Giovanni Lettimi, musicista eclettico e uomo di cultura che con il suo testamento donò al Comune di Rimini il proprio palazzo rinascimentale, disponendo che fosse destinato esclusivamente alle scuole comunali di musica. Un gesto di mecenatismo che ha permesso all’istituzione di radicarsi profondamente nel tessuto cittadino, diventando punto di riferimento per generazioni di musicisti e appassionati di ogni estrazione sociale. In occasione della cerimonia inaugurale del 12 settembre, due aule del Conservatorio saranno intitolate alla memoria del Maestro Guido Zangheri e del Maestro Paolo Fantini, figure che hanno significativamente contribuito alla crescita e al prestigio dell’istituzione.

Il Conservatorio ha attraversato momenti di trasformazione che ne hanno consolidato il ruolo: nel 1930 l’equiparazione ai Licei musicali statali, nel 1941 il riconoscimento come Liceo Autorizzato, fino al Pareggiamento. Dal 1° gennaio 2023 è diventato Conservatorio statale tra i 70 d’Italia e dal 1° gennaio 2024 ha realizzato la fusione con il Conservatorio di Cesena, dando vita al Conservatorio Maderna-Lettimi con due sedi operative.