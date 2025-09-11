Rimini, Conservatorio Maderna-Lettimi: le celebrazioni per i 200 anni partono venerdì 12 settembre

Le iniziative proseguiranno con un ricco programma di eventi che testimoniano l’eccellenza della formazione offerta:Sabato 13 settembre, ore 21.00 - Teatro Galli: “Te Deum” con l’Orchestra del Conservatorio Maderna-Lettimi, diretta da Andrea CrastollaVenerdì 26 settembre, ore 18.00 - Teatro degli Atti: “Satie à la carte: Cabaret, Sports e Cinema”, omaggio al compositore francese Erik SatieMercoledì 8 ottobre, ore 21.00 - Teatro Galli: “La cambiale di matrimonio” di Gioachino Rossini, Orchestra del Conservatorio Maderna Lettimi.Sabato 25 ottobre, ore 18.00 - Chiesa di Santa Maria in Corte: Concerto barocco “Tu del ciel ministro eletto” con I Musici Malatestiani “Partecipate alle iniziative organizzate per festeggiare questo bicentenario – è l’invito di Angela Piazzolla, presidente del CdA Maderna-Lettimi -. Ci sono i ragazzi e sono bellissimi. Trasudano impegno e passione. Quella che, percorrendo i corridoi, spesso potete sentire. È il troppo pieno, è l’esplosione del silenzio, la fine della pausa. È il sacrificio e la sua ricompensa. È l’anima che diventa più bella. Sono lacrime di emozione. Anche quelle degli insegnanti che raccolgono i frutti del loro lavoro e ancora si stupiscono quando questi frutti superano l’impegno che loro hanno messo. Perché la musica vola”.