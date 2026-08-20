Rimini, “Chiara di Dio”: il musical di Carlo Tedeschi debutta in Romagna

Da Rimini la storia di Chiara accanto a Francesco torna di nuovo protagonista in tutta Italia, con il patrocinio del Comitato Nazionale per le celebrazioni dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi - che coordina le iniziative ufficiali per l’anniversario (1226-2026) come convegni, itinerari spirituali e culturali - Regione Emilia Romagna, Provincia di Rimini, Comune di Montescudo Monte Colombo,“Chiara di Dio” il musical a firma e regia di Carlo Tedeschi, divenuto un classico della scena teatrale italiana, debutta nell’allestimento 2026 l’11 ottobre al Teatro Leo Amici - Rimini - Lago di Monte Colombo dove rimarrà in programma fino al 29 novembre, ogni domenica alle ore 16.30.
Il musical racconta la vita della Santa di Assisi accanto alla figura di San Francesco, in un dialogo intenso e ispirato tra i due santi, con un copione basato esclusivamente su fonti storiche francescane.
Teatro Leo Amici Rimini Lago di Monte Colombo